Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An

Theo đồ án, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu vực không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính phường Quảng An và Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Khu vực trung tâm bán đảo Quảng An. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Ngày 28/11, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 6132/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500.

Cụ thể, theo đồ án, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu vực không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính phường Quảng An, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Phía Đông Bắc giáp đường Âu Cơ và đường Xuân Diệu. Phía Tây Bắc giáp các khu đất ven đường Đặng Thai Mai và giáp hồ Thủy Sứ. Phía Tây Nam giáp mặt nước Hồ Tây. Phía Đông Nam giáp các khu đất ven trục không gian Đặng Thai Mai, khu biệt thự Tây Hồ.

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 44,1 ha với chức năng chính là công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, nhà hát thành phố, công trình tôn giáo tín ngưỡng, khu vui chơi giải trí và dịch vụ khách sạn, thương mại.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức công bố công khai nội dung đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Đáng chú ý, theo đồ án được phê duyệt sẽ hình thành trục cây xanh, khu vui chơi giải trí, công viên văn hóa tâm linh, công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; trong đó, xây dựng 1 nhà hát có quy mô lớn hiện đại tiêu biểu cho Thủ đô, với trục không gian cảnh quan công cộng, kết hợp với khu vực phát triển thương mại, dịch vụ, khách sạn phục vụ du lịch nghỉ dưỡng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Cùng với đó, thiết lập trục không gian kết nối từ khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây – Hồ Tây - bán đảo Hồ Tây - sông Hồng - thành Cổ Loa.

Đồ án được phê duyệt cũng sẽ góp phần bảo tồn, tôn tạo và khai thác các giá trị đặc trưng về văn hóa, cảnh quan, mặt nước Hồ Tây, hồ Đầm Trị... các di tích đình, đền, chùa hiện có, không gian kiến trúc cảnh quan khớp nối hài hòa với các dự án xung quanh; kết nối không gian ngầm đô thị, bãi đỗ xe ngầm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung theo quy hoạch của thành phố. Đồ án cũng sẽ giúp cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bổ sung bãi đỗ xe, bảo vệ môi trường sinh thái mặt nước Hồ Tây và môi trường khu vực.

Trước đó, ngày 15/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 5946/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội. Địa điểm tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên.

Mục tiêu điều chỉnh nhằm triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2.000 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, mục tiêu điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất còn nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, tạo lập môi trường cảnh quan phù hợp với thực tiễn nhu cầu phát triển đô thị, hài hòa với cảnh quan chung, tăng diện tích tầng hầm phục vụ đỗ xe cho dân cư dự án và khu vực, nâng cao tiện ích sử dụng, cải thiện điều kiện môi trường sống, phục vụ đa dạng nhu cầu về nhà ở cho cộng đồng dân cư quận Long Biên nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Việc điều chỉnh trên còn làm cơ sở pháp lý lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt và làm cơ sở để các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy định của Pháp luật. Theo đó, các ô đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, ô đất B3/CT5, phía Đông Nam giáp ô đất trường mầm non và đường hiện có, phía Tây Nam giáp ô đất trường mầm non và phố Nguyễn Minh Châu, phía Tây Bắc giáp phố Đào Đình Luyện, phía Đông Bắc giáp phố Đào Hinh. Ô đất B4/CT6, phía Tây Bắc giáp ô đất cây xanh đơn vị ở và đường hiện có, phía Tây Nam giáp ô đất trường mầm non và phố Nguyễn Minh Châu, phía Đông Bắc giáp phố Đào Hinh, phía Đông Nam giáp đường hiện có. Quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết có diện tích khoảng 28.060m2, trong đó ô đất B3/CT5 có diện tích khoảng 15.465m2, ô đất B4/CT6 có diện tích khoảng 12.595m2.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Thái Minh Land và Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng và Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật./.

Kết luận của Bộ Chính trị về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội Đại tướng Lương Cường đã ký ban hành Kết luận số 80-KL/TW về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2045, tầm nhìn đến 2065.