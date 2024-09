Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc tại tỉnh Điện Biên

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Quốc hội với lãnh đạo tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tiếp tục Chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng 12/9, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 8 tháng năm 2024; tình hình thiên tai, công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 2 và cơn bão số 3.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 8 tháng của năm 2024.

Trong 8 tháng của năm 2024, tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 678,728 tỷ đồng, đạt 37,19% dự toán; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 34,05% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân. Quốc phòng được giữ vững ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc; tình hình an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì, phát huy và mở rộng.

Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Điện Biên, thiên tai đã khiến 12 người chết và 11 người bị thương. Mưa lũ, sạt lở đất khiến gần 1.600 nhà ở bị thiệt hại; hơn 2.300ha sản xuất nông, lâm nghiệp bị thiệt hại; hầu hết các tuyến đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng; 99 tuyến đường huyện, xã bị thiệt hại... Tổng thiệt hại ước tính 501 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Khi thiên tai xảy ra, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan và chủ động khắc phục thiệt hại theo phương châm “bốn tại chỗ;” hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại theo quy định; giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Tỉnh Điện Biên đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác xem xét bố trí ngân sách dự phòng Trung ương hỗ trợ tỉnh khoảng 700 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Quốc hội, Chính phủ tập trung ưu tiên bố trí đủ nguồn lực từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để thực hiện hoàn thành các dự án giao thông kết nối, liên vùng trong đó có dự án Cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang; xem xét, ưu tiên sớm ban hành những chính sách ưu đãi phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào các ngành có tiềm năng, lợi thế.

Các thành viên đoàn công tác đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội; tính chủ động trong ứng phó thiên tai của tỉnh. Đồng thời, đoàn đề nghị Điện Biên quan tâm đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khẩn trương khắc phục thiệt hại mưa lũ, nhất là tại xã Mường Pồn.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong 8 tháng năm 2024 của tỉnh Điện Biên; đánh giá cao tính chủ động, tích cực và hiệu quả của tỉnh trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhất trí với 9 giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong những tháng cuối năm của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Điện Biên tập trung rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại để có giải pháp, phương án thực hiện hiệu quả, trong đó phải thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết theo hướng thực chất, không chạy theo thành tích.

Tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng; giao đất giao rừng, các dự án ngoài ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về Đề án 06. Điện Biên tiếp tục lãnh đạo tốt hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Điện Biên luôn thường trực cảnh giác, chủ động, không chủ quan, lơ là, nhất là các vị trí xung yếu và các hồ đập thủy lợi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên viếng Nghĩa trang A1. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tỉnh tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân vùng thiên tai; sớm đầu tư mặt bằng tái định cư cho người dân, cho các điểm, vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác dự báo, chủ động rà soát, đánh giá kỹ, từ đó có phương án xử lý linh hoạt, ứng phó kịp thời theo phương châm “bốn tại chỗ.”

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, sẽ tổng hợp và kiến nghị với Quốc hội để xem xét tổng thể theo thẩm quyền.

Nhân dịp này, Ngân hàng Quân đội hỗ trợ tỉnh Điện Biên 500 triệu đồng để khắc phục thiệt hại thiên tai năm 2024.

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sỹ A1./.

