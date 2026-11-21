Ngày 21/11, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã có buổi khảo sát và làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao sự nỗ lực của nhà thầu, đơn vị thi công trong đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm gồm: Cao tốc Cà Mau-Cái Nước, cao tốc Cái Nước-Đất Mũi, Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Riêng đối dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn về thời tiết trên biển nhưng Ban Trường Sơn 10 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) đã nỗ lực huy động trang thiết bị máy móc, nhân lực đáp ứng nhu cầu thi công dự án.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khắc phục mọi khó khăn vướng mắc, khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Đồng thời, cần chủ động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển vật liệu, bảo đảm các mũi thi công liên tục, khoa học và đảm bảo chất lượng công trình.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng yêu cầu địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc đến cấp thẩm quyền để giải quyết kịp thời; tiếp tục quan tâm đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công triển khai dự án. Với tinh thần quyết liệt, chủ động không để chậm tiến độ nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Theo chủ đầu tư dự án, đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12), công tác giải phóng mặt bằng đạt 100%, đối với vật liệu đá phục vụ thi công được các địa phương trong khu vực hỗ trợ 6 triệu m3, cát san lắp đảm bảo đủ nguồn 20 triệu m3. Hiện đang tập trung các hạng mục san lắp nền đường, thi công cọc xi măng đất, đóng cọc sàn giảm tải, đóng cọc dự ứng lực cầu, thi công cọc khoan nhồi, đúc cấu kiện bê tông cốt thép tuyến chính,...

Tính đến nay, khối lượng của dự án Cao tốc Cà Mau-Cái Nước 5.194 tỷ đồng đạt 22% giá trị hợp đồng, cao tốc Cái Nước-Đất Mũi đạt 2.712 tỷ đồng đạt 11% giá trị hợp đồng.

Công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai 1.946 tỷ đồng đạt 9% giá trị hợp đồng và công trình Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai 1.500 tỷ đồng đạt 10,6% giá trị hợp đồng. Hiện đã giải ngân đạt 97,4% kế hoạch vốn năm 2026.

Theo Binh đoàn 12, để đẩy nhanh tiến độ các dự án: Cao tốc Cà Mau-Cái Nước, cao tốc Cái Nước-Đất Mũi và Công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai. Binh đoàn 12 đã phát động thi đua về đích đến ngày 31/12/2026, mục tiêu đạt giá trị sản xuất 7.400 tỷ đồng, nghiệm thu đạt 7.700 tỷ đồng, giá trị thanh toán 7.400 tỷ đồng, trong đó bình quân mỗi ngày 3 dự án phải đạt giá trị sản xuất bình quân gần 97 tỷ đồng.

Để thực hiện đạt mục tiêu đó, Tư lệnh Binh đoàn 12 cũng chỉ đạo cán bộ, kỹ sư, người lao động các ban điều hành và đơn vị phải tranh thủ những ngày có điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức điều hành thi công quyết liệt, tăng ca, tăng kíp, 100% quân số thi công xuyên ngày lễ ngày nghỉ.

Đồng thời, các ban điều hành căn cứ vào khối lượng, giá trị chỉ tiêu đợt thi đua tăng năng cường trang thiết bị, nhân lực để tăng tốc hoàn thành tiến độ.

Theo Ban Trường Sơn 10 (Binh đoàn 12) cho biết, đơn vị xác định Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai là một dự án có tính chiến lược, được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm ủng hộ. Do vậy, Ban Trường Sơn 10 luôn quán triệt tinh thần quyết liệt với quyết tâm cao nhất trong toàn thể lực lượng đơn vị, tiến hành thi công xuyên ngày đêm nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng thông tin, xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tỉnh Cà Mau xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên.

Tỉnh luôn đồng hành với chủ đầu tư, đơn vị thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án, kịp thời cùng chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu thi công đảm bảo dự án thi công xuyên suốt nhằm đáp ứng tiến độ theo kế hoạch./.

Tổ chức lại Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương, Xây dựng Ban Chỉ đạo mới được tổ chức trên cơ sở hợp nhất các ban chỉ đạo về giao thông vận tải, đường sắt, năng lượng và điện hạt nhân, với nhiệm vụ tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm.