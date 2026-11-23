Sáng 23/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Lai Châu về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035; tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã nghe báo cáo về tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của tỉnh Lai Châu.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Lai Châu đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình theo Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 22/10/2026.

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các xã, phường nhằm đánh giá tình hình thực hiện, xác định nhiệm vụ những tháng cuối năm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tổng vốn ngân sách Trung ương giao năm 2026 thực hiện Chương trình là hơn 423 tỷ đồng, gồm 272 tỷ đồng vốn đầu tư và 150 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Đến hết ngày 13/11/2026, toàn tỉnh giải ngân được gần 218 tỷ đồng, đạt 51,51% kế hoạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giải ngân hơn 161 tỷ đồng, đạt 83,41% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giải ngân hơn 26 tỷ đồng, đạt 14,6%; chương trình phòng, chống ma túy giải ngân 30 tỷ đồng, đạt 61,35%. Đối với các nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc những Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được phép kéo dài sang năm 2026, tổng kế hoạch vốn là 610 tỷ đồng. Đến ngày 13/11, tỉnh giải ngân hơn 307 tỷ đồng, đạt 50,37%.

Trong xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 36 xã thực hiện chương trình. Đến ngày 13/11, có một xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 35 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 có 13 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống còn 23 xã. Lai Châu đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2026 đạt 3,88%, trong bối cảnh tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 là 17,24%.

Về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép thử nghiệm 4 mô hình ứng dụng công nghệ số cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam.

Nổi bật, từ ngày 22/7 đến ngày 15/9, trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ đã hỗ trợ thành công 5.844 hồ sơ, chiếm trên 80% tổng số hồ sơ tại bộ phận một cửa của 4 xã, phường thử nghiệm.

Lai Châu là tỉnh đầu tiên kết nối Trung tâm Tri thức hình ảnh và điều hành thông minh (VMS AI) tới 38/38 xã, phường; triển khai 16 kịch bản cảnh báo tự động với độ chính xác trên 70%. Trợ lý ảo công vụ kết nối hơn 500.000 văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ tra cứu dưới 30 giây, giảm từ 20-30% thời gian xử lý công việc lặp lại. Mô hình tri thức hóa văn bản lưu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã xử lý 1.711 tệp với hơn 1,06 triệu trang, số hóa tri thức 958.240 đoạn văn bản, phục vụ khai thác và tra cứu.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Về kinh tế-xã hội, tăng trưởng GRDP năm 2026 của tỉnh ước đạt 10%; GRDP bình quân đầu người 85 triệu đồng; thu ngân sách trên 3.400 tỷ đồng, vượt 39% dự toán Trung ương giao. Đặc biệt, tỉnh đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu (CT.13) và đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 21/11.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của tỉnh Lai Châu thời gian qua, đề nghị địa phương tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đây là động lực quan trọng để nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Phó Thủ tướng chia sẻ với tỉnh về những khó khăn và thách thức trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết số 57, đề nghị tỉnh rà soát lại các cơ chế, chính sách để đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tỉnh cần bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ để sớm triển khai dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà-Tân Phong.

Địa phương cần cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó xác định các danh mục ưu tiên thực hiện, nhất là dành nguồn lực cho y tế, giáo dục, giao thông; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57, áp dụng các mô hình vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho sản phẩm đặc sản, phát triển thương mại điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, lấy người dân làm trung tâm.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tạo điều kiện, hỗ trợ Lai Châu trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết 57, tạo động lực cho địa phương phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các ý kiến trao đổi, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết 57, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tỉnh Lai Châu mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và các ban, bộ, ngành Trung ương, nhất là trong tháo gỡ những điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng, nguồn lực đầu tư và cơ chế, chính sách phát triển, tạo điều kiện để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tại buổi làm việc đã diễn ra ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đã đến dự Chương trình Khai trương Hệ sinh thái ứng dụng Trí tuệ nhân tạo phục vụ nhân dân và hỗ trợ quản lý, điều hành tại Phòng giới thiệu sản phẩm đột phá Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (IOC) tỉnh Lai Châu./.