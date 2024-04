Phố Wall “đổ xô” tìm các cổ phiếu AI tiềm năng tại thị trường mới nổi

Theo Bloomberg, cổ phiếu AI đang dẫn đầu đợt phục hồi trị giá 1.900 tỷ USD tại các thị trường mới nổi trong năm nay, trong đó các công ty như TSMC và SK Hynix Inc. chiếm tới 90% mức tăng.

Giao dịch viên tại Sàn Chứng khoán New York (Mỹ), ngày 31/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vào thời điểm “cơn sốt” về công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã giúp thúc đẩy cổ phiếu của Nvidia Corp tăng gấp ba lần và chỉ số quan trọng của Mỹ dành cho các nhà sản xuất chất bán dẫn tăng 50% trong vòng chưa đầy một năm, các nhà đầu tư đang hướng tới những thị trường mới nổi có mức giá tốt lẫn mức tăng trưởng lớn hơn.

Bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng Goldman Sachs Group Inc. cho biết họ đang đặc biệt tìm kiếm mua lại cổ phần trong các nhà sản xuất linh kiện trong chuỗi cung ứng AI, chẳng hạn như hệ thống làm mát và nguồn điện.

Trong khi đó, bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng JPMorgan ưa chuộng các nhà sản xuất thiết bị điện tử truyền thống đang trở thành những người dẫn đầu về AI.

Các nhà quản lý đầu tư tại Morgan Stanley lại đang đặt cược vào những công ty thuộc các lĩnh vực phi công nghệ mà AI đang định hình lại mô hình kinh doanh.

Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, cổ phiếu AI đang dẫn đầu đợt phục hồi trị giá 1.900 tỷ USD tại các thị trường mới nổi trong năm nay, trong đó các công ty chip của Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) và SK Hynix Inc. chiếm tới 90% mức tăng.

Bất chấp đợt phục hồi này, hầu hết các cổ phiếu AI ở thị trường mới nổi vẫn mang lại giá trị tốt hơn nhiều so với các cổ phiếu cùng ngành ở Mỹ.

Trong khi cổ phiếu Nvidia được giao dịch ở mức gấp 35 lần thu nhập dự kiến, những “gã khổng lồ” AI châu Á thường được định giá chỉ từ 12 lần đến 19 lần. Các thị trường đang phát triển cũng mang lại mức tăng trưởng nhanh hơn.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các nhà phân tích nhận thấy thu nhập của các công ty công nghệ ở thị trường mới nổi nói chung sẽ tăng 61%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 20% mà họ dự đoán đối với các công ty cùng ngành ở Mỹ.

Cho đến nay, “ngôi sao” được chú ý là những công ty đã dẫn đầu về công nghệ từ trước khi đợt tăng do AI dẫn dắt diễn ra, chẳng hạn như TSMC và Hon Hai Precision Industry Co.

Bộ đôi này cùng nhà sản xuất chip MediaTek Inc. góp mặt trong một quỹ mà JPMorgan chuyên để đầu tư vào cổ phiếu Đài Loan. Cả ba đã tỏ ra vượt trội hơn 96% so với hơn 1.400 công ty cùng ngành.

Ba cổ phiếu này cũng nằm trong nhóm 10 cổ phiếu được nắm giữ nhiều nhất của quỹ ETF iShare MSCI EM Ex-China (chuyên về các cổ phiếu công nghệ tại các thị trường mới nổi bên ngoài Trung Quốc đại lục), vốn đã tăng gấp đôi giá trị trong 5 tháng qua.

Ông Anuj Arora, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu các thị trường mới nổi và cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương tại JPMorgan Asset Management, cho biết các công ty công nghệ trước đây từng là nhà cung cấp cho những tên tuổi lớn cũng có thể trở thành những “tay chơi lớn.”

Theo ông, việc sớm thích ứng với công nghệ AI đồng nghĩa các công ty này đang vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong việc tận dụng những đột phá công nghệ mới hơn. Xu hướng này ngày càng lan rộng và nhiều nhà đầu tư đang đổ tiền vào các công ty như vậy.

Ví dụ: Cổ phiếu của công ty bán dẫn Hanmi tại Hàn Quốc (do gia đình tỷ phú Kwak Dong Shin sở hữu phần lớn) đã tăng khoảng 120% trong năm nay. Đây là mức tăng tốt nhất trong số các thành viên của chỉ số thị trường mới nổi MSCI.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, công ty cũng ghi nhận tỷ lệ sở hữu do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tăng lên trong những tuần gần đây. Ở những thị trường khác, các doanh nghiệp lâu đời đã thu hút được sự quan tâm mới của các nhà đầu tư sau khi báo hiệu rằng họ đang chuyển sang lĩnh vực AI.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Saudi Arabia đang trở thành nơi thu hút các dự án AI của Trung Quốc, chẳng hạn như mối quan hệ hợp tác trên nền tảng đám mây của Alibaba Group Holding Ltd. với Saudi Telecom Co.

Reliance Industries Ltd. của Ấn Độ - “gã khổng lồ” dầu mỏ do tỷ phú Mukesh Ambani điều hành - đã phát triển một mô hình kiểu ChatGPT với khả năng hỗ trợ 22 ngôn ngữ Ấn Độ. Công ty cũng là một phần của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số tại đất nước 1,4 tỷ dân.

Ông Luke Barrs, người đứng đầu toàn cầu về quản lý danh mục khách hàng cổ phần cơ bản tại Goldman Sachs cho biết tư duy phát triển “nhà vô địch quốc gia” trong lĩnh vực AI đang lớn dần ở một số thị trường.

Nhiều quốc gia đang tập trung vào việc bồi dưỡng những công ty nội địa có thể dẫn đầu xu hướng công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, không phải không có rủi ro đối với xu hướng này. Các thị trường mới nổi thường gắn chặt với Mỹ, có nghĩa là một đợt bán tháo cổ phiếu AI có thể lan rộng khắp thế giới.

Ngoài ra, nếu lợi nhuận trên thị trường chứng khoán mở rộng, thì các lĩnh vực khác có thể bắt kịp và những tên tuổi AI có thể tụt lại phía sau.

Dù vậy, xu hướng tìm kiếm các lựa chọn thay thế tại thị trường mới nổi cho các cổ phiếu công nghệ Mỹ vẫn đang mở rộng, khi nhà đầu tư vẫn có thể đạt được thành công ban đầu khá dễ dàng tại đây./.

