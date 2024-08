Phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khởi tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Khởi (sinh năm 1985, trú thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) khi người này đang lẩn trốn tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh An Giang: Trước đó, khoảng tháng 3/2022, thông qua hợp đồng miệng, bà Đ.T.T.S (trú thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã đồng ý cho Nguyễn Hoàng Khởi thuê xe máy xúc Hyundai 2200LC-3 với giá 35 triệu đồng/tháng để làm công trình san lấp mặt bằng. Sau khi nhận xe, Khởi không sử dụng xe vào mục đích ban đầu như thỏa thuận mà đem bán với giá 300 triệu đồng.

Ngày 16/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Khởi để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Do Khởi bỏ trốn khỏi địa phương, nên ngày 17/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Khởi.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, ngày 22/8/2024, Khởi bị các trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Tổ công tác truy bắt đối tượng truy nã Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang./.

