Phối hợp tuần tra và kiểm soát vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh

Hoạt động tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình an ninh, trật tự khu vực biển vịnh Cam Ranh, tình hình nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, số lượng lồng bè trong khu vực.

Nắm thông tin hoạt động nuôi trồng và đánh bắt hải sản của ngư dân trong vùng biển vịnh Cam Ranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/8, tại vùng biển vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng của Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Tiểu đoàn 458 phối hợp với lực lượng liên ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh tiến hành tuần tra, kiểm soát khu vực vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh của Vùng 4 và đoàn công tác liên ngành được tiến hành thường xuyên định kỳ hằng quý, với mục đích kịp thời nắm bắt tình hình an ninh, trật tự khu vực biển vịnh Cam Ranh, tình hình nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, số lượng lồng bè trong khu vực; tuyên truyền vận động bà con ngư dân trong khu vực vịnh thực hiện pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh; đồng thời ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp cố tình xâm phạm vùng nước cấm.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đoàn công tác đã tiến hành kiểm đếm, thống kê số lồng bè, phát hiện một số trường hợp ghe, tàu của dân vi phạm khu vực vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh; kết hợp tuyên truyền, vận động và chấn chỉnh các hộ dân có lồng bè nuôi trồng thủy sản sai phạm nhanh chóng di dời khỏi vùng nước cấm theo quy định.

Thời gian tới, đoàn công tác liên ngành thành phố Cam Ranh và Vùng 4 Hải quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp các đối tượng khai thác thủy hải sản trái phép trong vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh; tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn bà con đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản đúng quy định trên vịnh Cam Ranh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Khánh Hòa: Phối hợp tuần tra, kiểm soát vùng nước cấm tại Vịnh Cam Ranh Việc tuần tra nhằm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp cố tình xâm phạm vùng nước cấm, kiên quyết không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.