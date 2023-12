Phú Thọ: Bắt giữ nam thanh niên chế tạo gần 200 trụ pháo nổ trái phép

Công an huyện Lâm Thao bắt giữ đối tượng chế tạo pháo nổ trái phép cùng tang vật. (Nguồn: Báo Phú Thọ)

Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, cho biết sáng 15/12, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Lâm Thao phát hiện và bắt giữ Nguyễn Ngô Tuyên, sinh năm 2000, trú tại xã Xuân Lũng, Lâm Thao vì có hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Trong quá trình tuần tra kiểm sát đảm bảo an ninh trật tự, Tổ Công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Lâm Thao và Công an xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao phát hiện Nguyễn Ngô Tuyên điều khiển xe môtô chở theo sau một thùng bìa carton lớn, có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.

Ngay sau đó, Tổ Công tác tiến hành kiểm tra thì Nguyễn Ngô Tuyên nhảy xuống xe bỏ chạy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng bìa carton có 197 khối hình trụ tròn, một đầu hình trụ được bịt kín, một đầu trụ tròn được gắn một sợi dây dẫn bằng nylon, màu trắng, cân nặng 52,1kg.

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Ngô Tuyên thừa nhận đây là pháo nổ do đối tượng tự chế tại nhà.

Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Lâm Thao cũng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Ngô Tuyên phát hiện thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu... phục vụ cho việc chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo đồng thời đề nghị cộng đồng, nhà trường và nhất là các gia đình tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, giám sát con em để phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, do tự chế tạo và sử dụng pháo nổ; không học theo những nội dung xấu độc, hướng dẫn tự chế tạo pháo nổ trên mạng, góp phần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, sử dụng, chế tạo pháo nổ, nhất là dịp Tết đến, Xuân về./.



