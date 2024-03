Phú Yên thu hồi hơn 126,1ha đất dự án trồng cây kiểng xuất khẩu

UBND huyện Tuy An cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty TNHH Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên để bàn giao mặt bằng thi công Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

Thi công hạng mục nền đường và mái taluy tại dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án Cao tốc Bắc Nam. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Sau hàng chục năm không thực hiện dự án, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên (nay là Công ty cổ phần Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên) đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý khu đất dự án.

Theo Quyết định số 316/QĐ-UBND, ngày 18/3/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, địa điểm khu đất bị thu hồi ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa và xã An Chấn, huyện Tuy An.

Diện tích thu hồi hơn 126,1ha được xác định theo mảnh trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập.

Lý do thu hồi đất: theo quy định tại Điều 15b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo thu hồi Hợp đồng cho thuê đất số 841/HĐ-TĐ ngày 16/11/2011 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 133250 và số BC 133251 cấp ngày 26/12/2011 và hồ sơ đất đã cấp, để thu hồi, quản lý theo quy định; tổ chức thực hiện đúng theo quy định pháp luật đối với việc xử lý về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại, kinh phí nhà đầu tư đã ứng để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên để bàn giao mặt bằng thi công Dự án công trình Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện.

Vị trí đất thu hồi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên thuộc thửa đất số 237, tờ bản đồ số 18 ở thôn Phú Thạnh, xã An Chấn và diện tích phải thu hồi để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là hơn 42.814m2, với chiều dài hơn 760m.

Được biết, dự án trồng cây cảnh xuất khẩu tại Phú Yên do một công ty nước ngoài đầu tư. Sản phẩm dùng xuất khẩu sang thị trường nước ngoài và 20% tiêu thụ trong nước.

Dự án hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi phương pháp sản xuất nông nghiệp theo kiểu truyền thống sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo thêm cảnh quan cho thành phố du lịch biển Tuy Hòa và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Tuy nhiên qua hàng chục năm, dự án này vẫn chỉ là bãi đất trống./.

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia Từ 1/1/2025, Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm phát huy nguồn lực đất đai.