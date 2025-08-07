Bản tin 60s ngày 7/8/2025 gồm những nội dung sau:
Quái xế 'bốc đầu' xe SH đăng clip lên mạng nhận hình phạt thích đáng.
Nổ bình ga mini khi ăn lẩu, người đàn ông suýt mất tinh hoàn.
Bắt đối tượng giả danh công an điều tiết xe Grab ở sân bay Đà Nẵng.
Tuyên Quang điều tra khách Tây mặc váy dân tộc Mông quay video phản cảm.
Nước tràn như lũ, hàng chục phòng trọ ở Thủ Đức chìm trong biển nước.
Mỹ bắt giữ 2 người vận chuyển chip AI sang Trung Quốc.
Nội bộ Israel bị chia rẽ liên quan đến kế hoạch chiếm đóng Gaza.
Nga bất ngờ tấn công đường ống khí đốt trọng yếu của Ukraine./.