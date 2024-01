Quảng Bình thu hút nhiều khách quốc tế dịp Tết Dương lịch 2024

Các đại biểu và du khách chúc mừng năm mới 2024 với những kỳ vọng tốt đẹp, góp phần đưa du lịch Quảng Bình ngày càng phát triển. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/1, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 (30/12/2023 đến 1/1/2024), tổng số khách du lịch đến tỉnh ước đạt 60.000 lượt, gấp 23,33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, cho biết dịp Tết Dương lịch năm 2024, ngành Du lịch tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động nổi bật Chào đón Năm Mới 2024 và thu hút đông đảo khách du lịch đến địa phương tham quan, khám phá, trải nghiệm, tạo được ấn tượng tốt đẹp và khó quên trong lòng mỗi du khách.

Cùng với hệ thống hang động kỳ vỹ, nổi tiếng, các danh lam thắng cảnh say đắm lòng người, du khách khi đến Quảng Bình nghỉ dưỡng dịp Tết Dương lịch năm 2024 còn được hòa mình trong không gian của chuỗi các sự kiện, hoạt động hấp dẫn, đặc sắc như Chương trình biểu diễn Nghệ thuật truyền thống và Âm nhạc đường phố Chào Năm Mới 2024; Hội thi Ẩm thực Du lịch Quảng Bình; các bữa tiệc đón Năm Mới cho khách du lịch theo nhóm; chương trình đếm ngược Chào đón năm mới 2024 tại Phong Nha-Kẻ Bàng (Phong Nha Countdown Party 2024) và tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (thành phố Đồng Hới) cùng với màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Những vị khách đầu tiên "xông đất" Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sỹ hàng đầu trong nước đã thu hút số lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến Quảng Bình.

Sở Du lịch tỉnh đã theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế tại các đơn vị để kịp thời hướng dẫn và chấn chỉnh việc đón, phục khách du lịch đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ, vấn đề niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự được đảm bảo và kiểm soát chặt chẽ, nghiêm túc. Ngành Du lịch và các đơn vị, doanh nghiệp chú trọng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch đến với du khách trong và ngoài nước.

Trong ngày đầu Năm Mới 2024, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình đã phối hợp với Cảng Hàng không Đồng Hới tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến địa phương bằng đường hàng không. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến tham quan và khám phá Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Khách du lịch đến Quảng Bình lưu trú tập trung tại các cơ sở từ 3 sao trở lên hoặc các homestay, farmstay… có cảnh quan đẹp, gần gũi với thiên nhiên tại thị trấn Phong Nha và thành phố Đồng Hới./.

Quảng Bình đón chào đoàn khách du lịch đầu tiên của Năm mới 2024 92 hành khách đến từ nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó có 4 du khách quốc tế, là những du khách "xông đất" Quảng Bình trong ngày đầu tiên của Năm mới 2024.