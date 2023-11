Quảng Nam: Huyện Phước Sơn có nhiều sai phạm trong giải ngân vốn đầu tư

Một tuyến đường ở huyện Phước Sơn. (Nguồn: TTXVN)

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn, giai đoạn 2019-2022.

Tại một số dự án, công trình được thanh tra, trong giai đoạn lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán còn một số tồn tại, sai sót về đơn giá, định mức, khối lượng; chưa kịp điều chỉnh làm tăng giá trị dự toán.

Cụ thể, công trình đường giao thông nối xã Phước Năng-Phước Chánh (ĐH6) áp dụng sai định mức, đơn giá, làm tăng dự toán với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng; công trình cầu Xà Ka, xã Phước Công áp dụng sai định mức, đơn giá, làm tăng dự toán hơn 212 triệu đồng; công trình cầu Đắk Mét, xã Phước Lộc áp dụng sai định mức, đơn giá, làm tăng dự toán hơn 165 triệu đồng.

Về công tác hợp đồng, quản lý tiến độ gói thầu, từ năm 2019 đến 2022, có 30 gói thầu xây lắp chậm tiến độ so với cam kết trong hợp đồng ban đầu, phải gia hạn tiến độ. Nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất thực hiện qua nhiều khâu, nhiều thủ tục và cấp có thẩm quyền phê duyệt chậm, kéo dài tốn nhiều thời gian…

Lâm Đồng: Nhiều cán bộ bị khởi tố vì sai phạm liên quan đến đất đai Công an huyện Bảo Lâm đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm, hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm đất đai.

Hằng năm, giá vật liệu xây dựng đều biến động tăng, cước vận chuyển thực tế chênh lệch cao so với giá cước Nhà nước quy định, ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án. Bên cạnh đó, điều kiện thi công dự án công trình tại địa bàn miền núi giao thông đi lại khó khăn, giá nhân công cao, thời tiết thất thường, do đó ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Điển hình có 2 hợp đồng của 2 nhà thầu chậm tiến độ so với hợp đồng ban đầu đã ký: cầu bản thôn 3 xã Phước Kim do Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ chậm tiến độ 9 tháng; công trình nước sinh hoạt khu dân cư thôn 3 xã Phước Kim do Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Đại Bình An chậm tiến độ 8 tháng.

Đặc biệt, đối với công trình đường giao thông nối xã Phước Năng-Phước Chánh, được khởi công từ ngày 16/3/2022, theo tiến độ hợp đồng ngày 1/9/2024 sẽ hoàn thành nhưng, đến thời điểm thanh tra, đơn vị thi công mới triển khai khoảng 1,12% so với khối lượng hợp đồng…

Về công tác quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, thanh toán, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra 60 công trình. Kết quả chỉ có 9 công trình đảm bảo theo đúng quy định, còn 51 công trình sai phạm với tổng số tiền sai phạm hơn 2,6 tỷ đồng. Trong tổng số 51 công trình sai phạm, có đến 40 công trình đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành với giá trị sai phạm 879 triệu đồng; 6 công trình đã nghiệm thu, quyết toán A-B, chưa quyết toán hoàn thành với giá trị sai phạm 202,8 triệu đồng; 5 công trình đang thực hiện, chậm tiến độ, có sai phạm lớn về đơn giá, định mức với giá trị sai phạm hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại Dự án Đường Giao thông vào vùng dược liệu xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá, thẩm định kết quả đấu thầu chưa tuân thủ theo đúng hồ sơ mời thầu. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo khách quan, công bằng trong đấu thầu, để xảy ra hiện tượng tiêu cực. Vụ việc này đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, thụ lý và thuộc trường hợp phải hủy thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Giai đoạn 2019-2022, Ủy ban Nhân dân huyện phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã tích cực chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Nhiều dự án, công trình thi công đưa vào sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn môt số tồn tại, hạn chế, thiếu sót.

Với những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn giai đoạn 2019-2022 như trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn xử lý, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với việc tạm ứng quá thời hạn kể từ thời điểm phải thu hồi tạm ứng theo quy định tại công trình đường giao thông nối xã Phước Năng-Phước Chánh.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các phòng, ban và các đơn vị có liên quan đến các sai phạm, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị kiểm điểm, chấn chỉnh, xem xét, làm rõ trách nhiệm đối với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Ủy ban Nhân dân các xã Phước Năng, Phước Đức, thị trấn Khâm Đức, cũng như các nhà thầu, đơn vị thi công… đã để xảy ra những sai phạm trên./.