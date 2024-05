Siết chặt quản lý cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại Đồng Nai

Chỉ trong vòng nửa tháng, tại tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. (Nguồn: Vietnam+)

Hiện nay, an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, tại Đồng Nai vừa qua đã liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến nhiều người dân bị ảnh hưởng.

Trước thực trạng đó, tỉnh đang tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Nỗi lo từ những bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Chỉ trong vòng nửa tháng, tại tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Điều này cảnh báo nguy cơ về những vụ ngộ độc xảy ra có liên quan đến những bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Đầu tháng 5/2024, thành phố Long Khánh ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 500 người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì thịt tại một cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Trung bình mỗi ngày, cơ sở này bán khoảng 1.000 chiếc bánh mỳ thịt, nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng tỉnh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện cửa hàng không có Giấy phép kinh doanh, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cửa hàng có 4 nhân viên phục vụ bán bánh mỳ nhưng đều không có Giấy khám sức khỏe định kỳ, không có Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cửa hàng bánh mỳ có biết,gia đình bán bánh mỳ đã gần 20 năm. Nguồn nguyên liệu thực phẩm được lấy từ những “mối” quen trên địa bàn thành phố Long Khánh và ngoài tỉnh. Đây là lần đầu tiên trong gần 20 năm, đồ ăn tại cửa hàng xảy ra sự cố.

Mới đây nhất, ngày 15/5/2024, tỉnh Đồng Nai tiếp tục ghi nhận một vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến gần 100 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn De Chang Việt Nam (Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom) phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng: đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, nôn.

Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dechang nhập viện điều trị sau bữa ăn tối với các triệu chứng nghi ngộ độc. (Ảnh: TTXVN Phát)

Qua xác minh cho thấy Công ty Trách nhiệm Hữu hạn De Chang Việt Nam có 1.500 công nhân, thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Hồng Phúc. Suất ăn cho công nhân được chuyển từ bên ngoài vào.

Trước đó cũng có gần 150 công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Starite International Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại doanh nghiệp. Những suất ăn này do công ty hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Hồng Phúc nấu ăn tại công ty cho công nhân.

Sau khi lấy mẫu thực phẩm để làm xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là do thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.

Ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Hồng Phúc đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, bếp ăn bán trú trường học, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định nhằm hạn chế xảy ra nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Chấn chỉnh về vấn đề quản lý an toàn thực phẩm

Sau khi ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế Đồng Nai đã triệu tập cuộc họp khẩn với các địa phương trong tỉnh để chấn chỉnh về vấn đề quản lý an toàn thực phẩm.

Theo lãnh đạo các địa phương, hiện nay, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn do các ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp quản lý. Tuy nhiên khi nhắc đến an toàn thực phẩm, mọi người chỉ nói đến ngành Y tế. Thực tế hiện nay, công tác quản lý an toàn thực phẩm khá chồng chéo, trong khi đó, nhân lực phụ trách của 3 ngành rất hạn chế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nhận định hiện đang có lỗ hổng và bỏ ngỏ trong vấn đề quản lý đối với các cửa hàng kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, nhất là những cửa hàng bánh mỳ. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Tại buổi làm việc, bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, thẳng thắn nhìn nhận hiện đang có lỗ hổng và bỏ ngỏ trong vấn đề quản lý đối với các cửa hàng kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, nhất là những cửa hàng bánh mỳ.

Do đó, ngành Y tế xác định rõ phòng y tế là cơ quan quản lý Nhà nước ở cấp huyện, có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; chịu trách nhiệm trong việc phối hợp điều tra, báo cáo về quy mô vụ việc nếu có sự cố xảy ra.

Trung tâm y tế thực hiện chức năng chuyên môn có liên quan, chịu trách nhiệm thống kê, điều tra người bị ngộ độc tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai chỉ rõ cấp xã, phường có trách nhiệm theo dõi vấn đề thức ăn đường phố, giám sát hoạt động của các cơ sở được giao phụ trách; nếu phát hiện có vấn đề bất thường sẽ báo cáo cấp huyện để kiểm tra, xử phạt. Bởi vì cấp xã, phường nắm rõ nhất quy mô buôn bán của các cơ sở trên địa bàn và người dân sử dụng thực phẩm gì. Trạm y tế phải có trách nhiệm báo cáo những cơ sở có quy mô buôn bán lớn để phối hợp quản lý hiệu quả.

Những cơ sở bánh mỳ là cơ sở chế biến thức ăn nên thuộc diện sản xuất, có chế biến pate tại nhà. Do đó, khi cơ sở đã sản xuất thì bắt buộc phải đăng ký kinh doanh, nhân viên phải được khám sức khỏe và tập huấn đầy đủ nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết sau vụ ngộ độc thực phẩm, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cần siết chặt công tác quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ví dụ: Những cơ sở bánh mỳ là cơ sở chế biến thức ăn nên thuộc diện sản xuất, có chế biến pate tại nhà. Do đó, khi cơ sở đã sản xuất thì bắt buộc phải đăng ký kinh doanh, nhân viên phải được khám sức khỏe và tập huấn đầy đủ nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương tập trung kiểm tra những cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Y tế lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến công tác an toàn thực phẩm. Các thành viên của các đoàn khi đi kiểm tra an toàn thực phẩm phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tránh nhũng nhiễu hoặc bỏ qua vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm./.

Vụ nghi ngộ độc ở Đồng Nai: Tạm ngừng hoạt động đối với công ty cung cấp thức ăn Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom chỉ đạo tạm ngừng hoạt động đối với nhà thầu cung cấp thức ăn là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Hồng Phúc đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.