Quảng Ngãi: Nỗ lực khắc phục sạt lở, khôi phục lại giao thông trên đèo Violak

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về kéo theo hàng tấn rác thải tấp vào bờ biển ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

22/10/2023 19:25

Từ đêm 22-24/10, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và tại các khu đô thị.