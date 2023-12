Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút ít nhất 17 triệu lượt du khách trong 2024

Các du khách tại thành phố Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Năm 2023, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 33.480 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2022.

Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản phục hồi so với trước khi xảy ra COVID-19. Tỉnh đã đón tổng số 15,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 33,6% so cùng kỳ năm 2022, tăng 3% kế hoạch, trong đó khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt.

Quảng Ninh đã khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại bao gồm đường bộ, đường biển, đường hàng không phục vụ cho du lịch phát triển. Quảng Ninh đã phát triển nhiều dự án hạ tầng du lịch lớn, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo ngành du lịch.

Tỉnh tiếp tục khai thác các giá trị văn hóa phục vụ cho phát triển du lịch; khai thác lợi thế du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, tập trung vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản-Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Ngành Du lịch tỉnh chủ động triển khai công tác đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh, tìm các nguồn khách mới bổ sung cho nguồn khách truyền thống; khơi thông lại thị trường khách du lịch tàu biển quốc tế; sớm mở lại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch thu hút khách du lịch, nhất là trong dịp thấp điểm vào mùa Thu Đông và cuối năm.

Cùng với đó, tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ, thông qua việc tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, các quy định về quản lý, niêm yết công khai giá, phí đối với các dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Năm 2024, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút ít nhất 17 triệu lượt du khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm du lịch, dịch vụ; tăng mức chi tiêu, doanh thu và hiệu quả kinh tế du lịch; tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết, xây dựng thương hiệu du lịch Hạ Long-Quảng Ninh; tập trung phát triển mạnh thị trường khách Đông Bắc Á, Trung Quốc.

Tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ, ưu tiên đầu tư phát triển các khu du lịch quốc gia như Khu Du lịch Hạ Long, Khu Du lịch Vân Đồn, Khu Du lịch Trà Cổ; thu hút đầu tư các khu Resort ở Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô; phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo sinh thái chất lượng cao tại các huyện Đầm Hà, Tiên Yên.

Quảng Ninh cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ các dự án dịch vụ, du lịch đang thực hiện; triển khai Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn và Dự án Khu Du lịch Sinh thái Angsana Quan Lạn (Quan Lạn, Vân Đồn) để sớm đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Tỉnh phát triển các sân golf theo quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào khai thác sân golf Đông Triều, Hạ Long Xanh; tăng cường phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm tại Hạ Long, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh tại các địa phương./.

Quảng Ninh: Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch Tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều quyết sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó phát triển du lịch gắn với văn hóa truyền thống được coi là giải pháp quan trọng.