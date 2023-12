Quảng Ninh: Tiếp nhận, hỗ trợ 10 nạn nhân bị mua bán trong năm 2023

Lực lượng biên phòng huyện Bình Liêu tuyên truyền, phát tài liệu về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân cho nhân dân các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, năm 2023, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận 10 nạn nhân bị mua bán.

Cụ thể, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Móng Cái phối hợp với Công an thành phố và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tiếp nhận 8 nạn nhân trở về từ Trung Quốc.

Công an tỉnh tiếp nhận, giải cứu 2 nạn nhân trong vụ án với 3 đối tượng phạm tội do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) phát hiện, khởi tố; sau đó, chuyển Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo thẩm quyền do tội phạm xảy ra tại địa bàn thành phố Hạ Long.

Để hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên duy trì hoạt động của Tổng đài đường dây nóng miễn phí tại Trung tâm (18001769) và tiếp nhận thông tin thông qua Tổng đài Quốc gia (111); hướng dẫn 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn duy trì lắp đặt 177 pano tuyên truyền về ngôi nhà Ánh Dương nhằm quảng bá công tác hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực và nạn nhân bị mua bán; đăng tin, bài về công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” bằng việc thí điểm 5 câu lạc bộ phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân tại 5 phường trên địa bàn thành phố Hạ Long bằng ngân sách tỉnh.

Tuy nhiên, công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán còn gặp một số khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do nạn nhân tự ti, mặc cảm, chưa khai báo thành thật các thông tin hoặc có những ràng buộc về con cái với công dân nước bạn.

Vì vậy, khi về Việt Nam, họ không đến trình báo với Đồn Biên phòng hoặc chính quyền mà tìm cách quay lại nước bạn khiến cho công tác phát hiện, hỗ trợ, điều tra xác minh đối tượng phạm tội và thực hiện các đối sách đấu tranh gặp khó khăn.

Tại Cơ sở Bảo trợ Chăm sóc Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh đang hỗ trợ 3 em bị mua bán trở về từ các năm trước; trong đó có 1 nữ, 2 nam đều dưới 16 tuổi. Năm 2023, cơ sở không tiếp nhận thêm nạn nhân mới.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, năm 2023 trên địa bàn có 391 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép, giảm 31 trường hợp so với năm 2022./.

