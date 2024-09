Quảng Trị: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 400kg thuốc nổ, pháo nổ

Tang vật thu giữ được hơn 400kg thuốc nổ, pháo nổ trái phép các loại. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 17/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan phát hiện, thu giữ vụ vận chuyển hơn 400kg thuốc nổ, pháo nổ trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 16/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị gồm: Phòng An ninh nội địa, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 92C-027.31 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 9 theo hướng Lao Bảo-Đông Hà có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại đây, các lực lượng chức năng phát hiện có 31 bao tải, bên trong có 130 kg chất rắn nghi là thuốc nổ, 246 hộp pháo hoa, 1.000 viên pháo bi. Ước tính ban đầu, số tang vật có trọng lượng trên 430kg.

Hai đối tượng đi trên xe gồm: tài xế Đỗ Ngọc Mạnh (sinh năm 1981) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1989) cùng trú tại thôn Hòa Nam, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh bị các lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển vật liệu nổ trái pháp luật.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng trên khai nhận đã mua số thuốc nổ, pháo nổ trên tại huyện Hướng Hóa để về tiêu thụ kiếm lời.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

