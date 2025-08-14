Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân./.

Bhutan ưu tiên thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam Đại sứ Kinzang Dorji nhấn mạnh Bhutan luôn coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.