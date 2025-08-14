Chính trị

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/8.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema. (Nguồn: Getty Images)
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc vương Bhutan #Hoàng hậu Bhutan #Việt Nam-Bhutan Bhutan
