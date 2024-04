Quý đầu năm 2024 xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 30 người tử vong

Để giảm tai nạn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo Công an địa phương rà soát, tham mưu chính quyền địa phương xóa bỏ các lối đi tự mở, đề xuất mở đường ngang tại vị trí đảm bảo.

Xe máy biến dạng phần đầu sau khi va chạm với tàu hoả. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 11/4, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết quý 1 năm 2024, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 30 người, bị thương 5 người.

Để kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo Công an địa phương rà soát và tham mưu chính quyền địa phương xóa bỏ các lối đi tự mở, đồng thời đề xuất mở thêm các đường ngang tại các vị trí đảm bảo, theo quy định, để người dân lưu thông qua đường sắt được thuận tiện, an toàn.

Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường về hành vi tự tháo tôn hạ lan ở lề đường Quốc lộ 5 để mở đường ngang trái phép qua đường sắt, gây tai nạn giao thông chết người.

Trước đó, vào 9 giờ 32 phút, ngày 30/12/2023, tại Km82+650, đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, thuộc địa bàn thôn Kim Sơn, Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa xe môtô biển kiểm soát 16N8-0197 do ông Trần Xuân Kh (sinh năm 1973, trú tại xã Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng) điều khiển và tàu hỏa HLP9. Hậu quả ông Trần Xuân Kh bị tử vong.

Căn cứ tài liệu điều tra, xác định Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1985, trú tại Kim Sơn, Lê Thiện, An Dương) là chủ bãi phế liệu Trường Vui, có hành vi tự tháo tôn hạ lan ở lề đường Quốc lộ 5 để mở đường ngang trái phép qua đường sắt, dẫn đến việc ông Trần Xuân Kh khi đi qua lối tự mở, va chạm với tàu hỏa và tử vong.

Đến ngày 13/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường về tội cản trở giao thông đường sắt, quy định tại khoản 1, Điều 268, Bộ luật Hình sự và đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật pháp luật./.

Nghệ An: Tai nạn giữa tàu hỏa và xe đầu kéo làm đường sắt Bắc Nam tê liệt 3 giờ Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe đầu kéo xảy ra tại đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, khiến đầu kéo tàu hỏa biến dạng, xe đầu kéo hư hỏng nặng, rất may không có thương vong về người.