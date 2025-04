Sắp xếp tổ chức Bộ Công an phù hợp xu thế chung của đổi mới hệ thống chính trị

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân - Những bài học kinh nghiệm và cả giá trị tham khảo trong đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị" do Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an và Bộ Nội vụ đồng chủ trì tổ chức diễn ra sáng 18/4, tại Hà Nội.

Tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An nêu rõ Đảng ta đã xác định rõ trong nhiều văn kiện quan trọng, đặc biệt là trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII: "Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là yêu cầu tất yếu, khách quan và cấp bách."

Chính trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, đã thể hiện vai trò đi đầu, mẫu mực, trách nhiệm trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhìn lại 7 năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Bộ Công an với 3 lần đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy đã chủ động, tiên phong, quyết liệt, sáng tạo và kiên định thực hiện một cuộc cải cách tổ chức bộ máy sâu rộng, mạnh mẽ. Tất cả những bước đi đó không chỉ phục vụ mục tiêu nội tại của Bộ Công an, mà còn có giá trị tham chiếu cao và rộng hơn cho quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức của cả hệ thống chính trị.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, biện pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân, đã thu được những kết quả to lớn, làm thay đổi phương pháp công tác; tạo nên sự chuyển biến tích cực về tư duy, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sỹ theo hướng tăng cường, gắn kết với cơ sở, gắn bó với nhân dân, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường...

Sự gương mẫu đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và sự cống hiến không ngừng nghỉ của lực lượng Công an nhân dân đã tạo hiệu ứng lan toả tích cực trong toàn hệ thống chính trị, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Quá trình thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy đã để lại nhiều bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, có giá trị để các ban, bộ, ngành trong hệ thống chính trị tham khảo, nhân rộng, ông Trương Hải Long nhấn mạnh.

Kết luận hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, nêu rõ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an cũng là tất yếu, khách quan, phù hợp với xu thế chung của việc đổi mới hệ thống chính trị.

Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh, gọn, mạnh.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hiện, Bộ Công an đang tiếp tục gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, chủ động bố trí, sáp nhập hợp lý của Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã tiếp tục hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Từ thực tiễn, Thứ trưởng Bộ Công an nêu lên một số bài học kinh nghiệm của Bộ Công an: Xác định rõ việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an đơn vị, địa phương phải đi đôi với việc đổi mới, sắp xếp mô hình tổ chức Đảng trong Công an nhân dân, gắn với việc bố trí nhân sự cấp uỷ, cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sỹ phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo tinh, gọn, mạnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an phải thường xuyên, sâu sát và quyết liệt, kịp thời ban hành các loại văn bản cần thiết, tạo hành lang pháp lý để thực hiện, không tạo ra những khoảng trống pháp lý hay hoạt động gián đoạn không đáng có, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện một cách khoa học, bài bản và có tính đột phá.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cần phải được tiến hành một cách đồng bộ với sắp xếp, tinh giản và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm "đúng người, đúng việc, đúng trình độ, đúng năng lực, sở trường" để mỗi cán bộ, chiến sỹ đều có khả năng, điều kiện thuận lợi cống hiến sức lực, tâm huyết cho công tác xây dựng lực lượng và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; khắc phục tình trạng "đội ngũ cán bộ đông nhưng không mạnh, vừa thừa vừa thiếu, trái ngành, trái nghề, không đúng vị trí việc làm đã ấn định.

Cùng với đó, tổ chức bộ máy được thực hiện theo nguyên tắc "Một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính."

Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh trật tự ngay từ ban đầu và ngay từ cơ sở; tăng cường cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến có liên quan đến doanh nghiệp, người dân một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ đắc lực mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử.

"Nhất là gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...," Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị./.

