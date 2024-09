Sạt lở đất do mưa lớn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương miền núi

Tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An, tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ gia đình, chính quyền địa phương phải tổ chức lực lượng di dời người dân đến nơi an toàn.

Ở các huyện miền núi, tình trạng sạt lở đất có diễn biến phức tạp. Tại huyện biên giới Quế Phong, sạt lở ta-luy dương, ta-luy âm đã khiến một nhà dân tại xã Thông Thụ bị sập hoàn toàn, 41 hộ dân với 186 nhân khẩu buộc phải di dời đến nơi an toàn.

Ông Phan Trọng Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Phong cho biết, trước nguy cơ sạt lở, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các Ủy ban Nhân dân xã tiến hành di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Những ngày qua, nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 48D, 16, 48 bị sạt lở, gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tại km 139A+650 Quốc lộ 48 xuất hiện điểm sạt lở có chiều dài khoảng 50m gây nguy cơ tắc đường.

Mưa lớn cũng khiến cầu tràn suối Piệt trên địa bàn 2 bản Mường Piệt, Mường Phú, xã Thông Thụ lên cao, hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã cắm biển cảnh báo và canh gác không cho người dân qua lại.

Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập các đoàn trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, các hạt giao thông quản lý địa bàn nỗ lực thông tuyến tại các trục đường giao thông.

Tại huyện Con Cuông, chính quyền địa phương đã sơ tán 55 hộ dân với 220 nhân khẩu trong vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Quốc lộ 7 đi qua địa bàn huyện bị sạt lở nghiêm trọng ở đoạn Dốc Chó, gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ cũng gây ngập lụt cục bộ, chia cắt tạm thời ở các xã Thanh Xuân, Thanh Tùng, Ngọc Lâm, Thanh Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Để đảm bảo an toàn, nhiều trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hư hỏng nhiều công trình thủy lợi. Trong đó, đê Kênh Thấp đoạn qua khối 2, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên xuất hiện lún, nứt dọc mặt, thân đê tại 3 vị trí, tổng chiều dài khoảng 250m.

Đập Gáo, xóm Đồng Bản và đập Dài trên, xóm Trại Mắt, xã Kim Thành, huyện Yên Thành có nguy cơ vỡ do đắp bằng đất, hiện tại đập sạt lở, bờ yếu. Bờ kênh chính Bắc qua xã Nam Thành, huyện Yên Thành cũng bị lún sụt.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, hoàn lưu bão số 4 đã khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xuất hiện 116 vị trí, sạt lở taluy, trong đó quốc lộ có 59 vị trí, tỉnh lộ 57 vị trí.

Mưa kéo dài cũng khiến hơn 137 ha lúa bị hư hại, trong đó hơn 118 ha thiệt hại hoàn toàn (trên 70%). Ngoài ra, có 26 ha cây trồng lâu năm, hơn 380 ha cây hàng năm bị hư hại.

Về chăn nuôi, có hàng chục con gia súc và hàng ngàn con gia cầm bị chết. Trong đó, có 2 trường hợp bị thiệt hại nặng nhất là sự cố chập điện khiến gần 9000 con gà sắp xuất bán của trang trại anh Nguyễn Ngọc Huy, xóm Hòa Hợp, Nghi Ân, thành phố Vinh chết ngạt; 600 con gà thịt bị chết do ngập nước (đêm 22/9) tại trang trại của ông Nguyễn Văn Tâm, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu./.

