Phú Thọ: Gấp rút lo an cư cho người dân vùng sạt lở Tân Sơn

Người dân Xóm Nhàng, xã Kim Thượng, huyện miền núi Tân Sơn (Phú Thọ) sống trong cảnh thấp thỏm lo âu do sạt lở đất. (Nguồn: Báo Phú Thọ)

Nhiều năm nay, mỗi khi mùa mưa lũ về, người dân tại Xóm Nhàng, xã Kim Thượng, huyện miền núi Tân Sơn (Phú Thọ) lại phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu do sạt lở đất.

Được di chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn, thuận tiện hơn đang là mong muốn của những hộ dân nơi đây.

Mới đây, cơn bão số 3 (bão Yagi) gây mưa to và rất to trên địa bàn khiến cho những vết nứt ở đồi Nhàng ngày càng to và sâu. Hàng chục hộ dân sống dọc ven đồi đã phải di dời đến nơi an toàn để tránh trú.

Anh Hà Văn Nhích, xóm Nhàng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, cho biết gia đình anh sống ngay sát chân đồi Nhàng, nguy hiểm luôn rình rập. Những đợt mưa lũ, 1 tuần gia đình anh phải di dời tầm 3-4 lần. Cả đời gom góp xây được ngôi nhà, nếu xảy ra sạt lở là mất hết.

Cũng luôn sống trong sợ hãi, gia đình bà Phùng Thị Thúy, ở xóm Nhàng, xã Kim Thượng lúc nào cũng sẵn sàng chạy khỏi nhà khi nghe tiếng xô sạt phía sau nhà, tất cả gia sản đều bỏ lại hết.

Bà Thúy cho biết hôm nào mưa gió thì đi ở nhờ nhà người thân, hoặc phải di chuyển đến chỗ an toàn để lánh nạn. Gia đình bà cũng rất mong muốn được di chuyển đến nơi khác an toàn để sinh sống.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Thượng, do ảnh hưởng của các trận mưa lũ đã làm cho đồi Nhàng có vết nứt ngang dài 100m, rộng 70cm, nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, gây mất an toàn cho hàng chục hộ sống trong khu vực này.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã đã phải di dời 171 hộ dân xóm Nhàng đến nơi tránh trú an toàn.

Theo ông Trần Khắc Thăng, Phó Chủ tịch huyện Tân Sơn, để nhanh chóng di dời người dân đến nơi ở mới, an toàn, huyện đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai xóm Nhàng, xã Kim Thượng với tổng mức đầu tư 34,5 tỷ đồng.

Dự án hoàn thành sẽ giải quyết chỗ ở cho 65 hộ với trên 200 nhân khẩu ở xóm Nhàng. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay hạ tầng của khu tái định cư đã được hoàn thiện 90%, huyện sẽ sớm đưa người dân vùng sạt lở di dời tới nơi ở mới.

Tuy nhiên, để di dời 65 hộ dân tới khu tái định cư này vẫn còn nhiều khó khăn, vì đa phần là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện và nhân dân xã Kim Thượng mong muốn được tỉnh và các tổ chức xã hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ để có thêm nguồn lực sớm di dời đến nơi ở mới an toàn./.

Phú Thọ: Không để dân ở lại khu vực nguy hiểm, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Chủ tịch UBND Phú Thọ yêu cầu các địa phương đề cao cảnh giác, chủ động rà soát khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất để tổ chức di dời người dân; kiên quyết không để dân ở lại khu vực nguy hiểm.