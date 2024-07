SCO kêu gọi xây dựng thế giới đa cực, ủng hộ duy trì không gian không vũ khí

Các nhà lãnh đạo SCO nhấn mạnh rủi ro, thách thức an ninh hiện tại có tính chất toàn cầu, do đó chỉ có thể giải quyết thông qua việc xây dựng một thế giới đa cực, cải thiện quản trị kinh tế toàn cầu.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 24 của Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia SCO ở Astana, Kazakhstan, ngày 4/7/2024. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ngày 4/7, lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã kêu gọi xây dựng một thế giới đa cực để giải quyết các rủi ro và thách thức an ninh cấp bách.

Trong tuyên bố đưa ra sau Hội nghị lần thứ 24 của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO ở Astana (Kazakhstan), các nhà lãnh đạo SCO nhấn mạnh những rủi ro và thách thức an ninh hiện tại có tính chất toàn cầu, do đó chỉ có thể giải quyết thông qua việc xây dựng một thế giới đa cực, cải thiện quản trị kinh tế toàn cầu và các nỗ lực phối hợp giải quyết các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Tuyên bố Astana đồng thời cho rằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và gây bất lợi cho quan hệ kinh tế quốc tế.

Các nhà lãnh đạo SCO cũng bày tỏ ủng hộ việc duy trì không gian vũ trụ không có vũ khí.

Tuyên bố Astana nhấn mạnh sự cần thiết phải ký kết một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch và cung cấp những đảm bảo đáng tin cậy cho việc ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang ngoài vũ trụ.

Cũng theo Tuyên bố Astana, hội nghị tiếp theo của Hội đồng Nguyên thủ các quốc gia thành viên SCO sẽ được tổ chức vào năm 2025 tại Trung Quốc và Trung Quốc sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên tổ chức này trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, các quốc gia thành viên đồng ý tuyên bố năm 2025 là Năm phát triển bền vững của SCO.

Đại diện SCO cũng ký chương trình hợp tác chống khủng bố, chống ly khai và thông qua chiến lược chống ma túy đến năm 2029.

Liên quan đến cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, các nhà lãnh đạo SCO lên án các hành động bạo lực gây ra thương vong lớn cho dân thường và cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng ở Dải Gaza.

Tuyên bố Astana nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài càng sớm càng tốt, cũng như tăng cường nỗ lực đạt được hòa bình, ổn định và an ninh cho mọi người dân trong khu vực.

Ngoài ra, các thành viên SCO cũng chỉ ra rằng việc tìm ra giải pháp toàn diện và công bằng cho vấn đề Palestine là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và ổn định ở Trung Đông./.

