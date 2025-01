Sôi động chợ hoa Xuân Hong Kong trước thềm Năm mới Ất Tỵ

Chợ hoa Tết ở Hong Kong (Trung Quốc) có truyền thống lâu đời. Đi chợ hoa Tết để mang tài lộc, vận khí mới về nhà là một trong những phong tục Năm mới ở Hong Kong.

Những ngày này, 15 chợ hoa Tết được mở ra trên khắp Hong Kong, mang thêm sự lựa chọn cho người dân thuận tiện sắm Tết.

Người dân Hong Kong có truyền thống trang trí và tặng các loại hoa, cây cảnh trong dịp Tết, xem đó như một biểu tượng mang lại may mắn. Mỗi loài hoa và cây cảnh đều mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp hoặc dấu hiệu may mắn. Việc tặng hoa không chỉ là truyền thống mà còn là cách để gửi gắm những mong ước cho Năm mới.

Cách Tết Nguyên đán một tuần, các chợ hoa Tết đã mọc lên khắp Hong Kong. Chợ hoa lớn nhất nằm tại Công viên Victoria ở vịnh Causeway với 395 gian hàng, là chợ lớn nhất thành phố và sẽ mở đến sáng sớm Mùng 1 Tết (tức ngày 29/1 Dương lịch).

Ông Li – một người dân Hong Kong, cho biết năm nào ông cũng đi chợ hoa Tết vừa chọn mua hoa vừa cảm nhận không khí mùa Xuân. Ông hy vọng sẽ có nhiều du khách đến với Hong Kong vào dịp lễ này để cảm nhận không khí Xuân mang đặc sắc Hong Kong. Vào dịp Tết, gia đình ông thường về Trung Quốc đại lục nên thường đi chợ sắm hoa Tết từ sớm để trang trí cửa nhà.

Trong khi đó, anh Kris Richie đến từ Mỹ chia sẻ anh rất hào hứng đón Năm mới 2025, năm con Rắn. Hong Kong những ngày này được trang hoàng rất đẹp, đặc biệt là hội chợ hoa. Còn chị Sophie, vợ anh Kris, chia sẻ rằng thông qua những người bạn Hong Kong, anh chị đã hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc của dịp Tết, từ hình ảnh các gia đình tất bật sắm sửa đón Năm mới đến dòng người nhộn nhịp dưới tiết trời đẹp của mùa Xuân. Với chị, đó là một trải nghiệm tuyệt vời không dễ tìm thấy ở nơi nào khác.

Sự yêu thích chợ hoa của người Hong Kong bắt nguồn từ việc hai từ “hua” và “fa” trong tiếng Quảng Đông có cách phát âm giống nhau, có nghĩa là “sự giàu có thịnh vượng” và “hoa nở thịnh vượng”.

Mỗi dịp Xuân về, người dân Hong Kong thường đến các khu chợ hoa mua các loại hoa đặc trưng của mùa Xuân, những loại cây cảnh tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn, hy vọng vào một cuộc sống như ý, hạnh phúc hay những loại quả mang ý nghĩa phát tài phát lộc.

Họ quan niệm hoa nở, phú quý, hạnh phúc đón Xuân, do đó mua hoa Tết là một phần không thể thiếu để mang lại may mắn cho cả năm. Chẳng hạn như quýt tượng trưng cho “sự may mắn”, cây liễu bạc ý nghĩa là “có bạc và nhà”...

Hội chợ hoa Tết Nguyên đán là sự kiện thường niên không chỉ tạo điều kiện cho người dân mua sắm nhiều loại hoa Tết đầy màu sắc và các loại hàng hóa Tết khác nhau mà còn tạo không khí lễ hội vui tươi dịp cuối năm.

Một điểm khá đặc biệt ở các chợ hoa Tết là người mua hoa thường mặc cả giá với những con số cuối vốn được người dân Hong Kong xem là mang biểu tượng may mắn như 3,6,8,9.

Chợ hoa đêm giao thừa đã đóng vai trò quan trọng trong lễ hội mùa Xuân từ xa xưa, không chỉ tượng trưng cho sự kế thừa văn hóa mà còn thể hiện sự khao khát của con người về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặc dù nhiều người dân đã đổ về Thâm Quyến mua sắm hoa Tết vào dịp cuối năm nhưng sức mua tại các chợ hoa Xuân không vì vậy mà kém phần nhộn nhịp./.

