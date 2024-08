Sơn La: Bắt đối giữ tượng mua bán chất ma túy với khối lượng lớn

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã liên hệ với các đối tượng khác (chưa xác định được danh tính) từ xuôi đến để bán ma túy, chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Giàng A Sồng cùng tang vật bị cơ quan Công an bắt giữ. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 11/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Vân Hồ tổ chức lực lượng, bắt giữ thành công một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bản Lóng Luông (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ).

Đối tượng bị bắt là Giàng A Sồng (sinh năm 1986, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La). Tang vật thu giữ gồm: 4 bánh heroin có với trọng lượng gần 1,45kg; 6.353 viên ma túy tổng hợp; 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã liên hệ với các đối tượng khác (chưa xác định được danh tính) từ xuôi đến để bán ma túy, chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trong quá trình bắt giữ Giàng A Sồng, người thân của đối tượng đã dùng gậy và một số vật dụng gây cản trở, chống đối lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Vân Hồ nhanh chóng kiểm soát tình hình địa bàn, giải thích, thuyết phục người nhà đối tượng; phân công, tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng, đối tượng và tang vật thu giữ./.

