Sơn La: Khởi tố hàng loạt nguyên cán bộ về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn

Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 8 bị can là đại diện chủ đầu tư Dự án đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công an tỉnh Sơn La tống đạt các quyết định khởi tố bị can, đọc lệnh bắt bị can để tạm giam. (Nguồn: Báo Lao Động)

Liên quan đến Dự án đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với 8 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp gồm Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Trưởng phòng Dân tộc thành phố Sơn La; Nguyễn Đình Lâm, nguyên Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Sông Mã; Vương Hồng Hải, nguyên Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Bắc Yên; Trần Đức Khoa, nguyên Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Vân Hồ; Phạm Đức Huynh, nguyên Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Mường La.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 trường hợp gồm Nguyễn Văn Huy, nguyên Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Nhai; Vũ Xuân Cường, nguyên Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Sốp Cộp; Nguyễn Thanh Cường, kế toán Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Phù Yên.

Các bị can này là đại diện chủ đầu tư Dự án đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức thi hành các quyết định tố tụng trên đối với các bị can đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đào Hữu Bính, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356, Bộ luật Hình sự đối với các sai phạm trong thực hiện hợp đồng đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 tại địa bàn các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ và thành phố Sơn La.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La, kết quả điều tra mở rộng, ngoài vai trò chủ mưu của nhà thầu, có đủ căn cứ xác định sai phạm của đại diện các chủ đầu tư trong khâu kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán kinh phí các hợp đồng đào tạo, gây thất thoát ngân sách Nhà nước tổng số trên 7 tỷ đồng./.

