Sự cố đập Hà Thanh: Khẩn trương giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường

Ngày 9/9, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), đập Hà Thanh, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên bị tràn và vỡ khoảng 50m, nước từ công trình đã ảnh hưởng đến khoảng 400 hộ dân thuộc ba thôn: Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây, Nà Bắc. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Do hoàn lưu sau bão số 3 kèm theo mưa lớn, đồng thời nước lũ tại sông dâng cao khiến cho đập Hà Thanh, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) bị tràn và vỡ một khoảng.

Theo người dân tại ngõ 2, thôn Hà Tràng Tây, xã Đông Hải khoảng 6h sáng ngày 9/9, lũ dâng cao đổ về nhanh, tràn đập Hà Thanh khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập cục bộ, hàng trăm ha lúa bị vùi lấp, ngập nước; đồ dùng sinh hoạt gia đình của các hộ dân đều bị ngập trong nước.

Ngay sau khi sự cố xảy ra và nước lũ rút, hàng trăm chiến sỹ Công an huyện Tiên Yên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đội Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã được điều động nhanh chóng đưa người già, trẻ em đến nơi tránh trú an toàn, giúp người dân di chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt gia đình đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, bùn đất do lũ để lại để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đập Hà Thanh, xã Đông Hải được xây dựng từ khoảng những năm đầu 90 thế kỷ trước, mặc dù đã được gia cố vài lần song đập đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đập Hà Thanh có chiều dài gần 1km có nhiệm vụ bảo vệ gần 200 hộ dân với gần 700 nhân khẩu.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Yên đã chỉ đạo xã Đông Hải theo dõi chặt chẽ nước sông trên đập Hà Thanh, đồng thời kích hoạt phương án di dân đến các điểm an toàn để đảm bảo về người và tài sản cho nhân dân./.