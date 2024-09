Quảng Ninh: Các lực lượng kịp thời ứng cứu sự cố tràn đập Hà Thanh

Ngay sau khi sự cố tràn đập Hà Thanh xảy ra và nước lũ rút, các lực lượng chức năng của huyện Tiên Yên đã được điều động khẩn trương đưa người già, trẻ em đến nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng bộ đội giúp người dân ở xã Đông Hải, huyện Tiên Yên vận chuyển đồ đạc về nơi an toàn sau sự cố đập Hà Thanh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/9, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), đập Hà Thanh (xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) bị tràn và vỡ khoảng 50m.

Nước từ công trình đã ảnh hưởng đến khoảng 400 hộ dân thuộc 3 thôn: Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây, Nà Bắc. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Theo người dân tại ngõ 2, thôn Hà Tràng Tây (xã Đông Hải), khoảng 6 giờ ngày 9/9, lũ dâng cao đổ về nhanh, tràn đập Hà Thanh khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập cục bộ; hàng trăm ha lúa bị ngập nước.

Ngay sau khi sự cố xảy ra và nước lũ rút, hàng trăm chiến sỹ Công an huyện Tiên Yên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã được điều động khẩn trương đưa người già, trẻ em đến nơi tránh trú an toàn, giúp người dân di chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, bùn đất giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đập Hà Thanh được xây dựng từ những năm đầu 90 thế kỷ trước. Dù đã được gia cố vài lần nhưng đập đã xuống cấp nghiêm trọng. Đập có chiều dài gần 1km bảo vệ gần 200 hộ dân với gần 700 nhân khẩu.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Yên đã chỉ đạo xã Đông Hải theo dõi chặt chẽ nước sông trên đập Hà Thanh; đồng thời kích hoạt phương án di dân đến các điểm an toàn để đảm bảo về người và tài sản cho nhân dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, kết hợp ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường; từ ngày 9-11/9, tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được đến 7 giờ ngày 9/9 ở một số nơi rất cao như Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) là 219 mm, Tiên Yên 152 mm. Mưa vừa, mưa to trong thời gian ngắn có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ đang thi công; ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường và khu dân cư có địa hình trũng, thấp; ngập các ngầm tràn qua các sông suối nhỏ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm đến tính mạng con người./.

