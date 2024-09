Thủ tướng làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác khắc phục hậu quả bão số 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành và địa phương về công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Quảng Ninh

Sau khi chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3, chiều 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống và triển khai khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cùng đi có Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải; Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; lãnh đạo một số Bộ, ngành liên quan và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thị sát nắm bắt tình hình phòng, chống bão; chứng kiến tình hình thiệt hại và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra tại thành phố Hạ Long và thành phố Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các hộ dân, cơ sở kinh doanh có nhà, cơ sở kinh doanh bị sập, hư hỏng, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương chung tay, góp công, góp sức, với tinh thần có của giúp của, có công giúp công, hỗ trợ các gia đình dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống, kinh doanh.

Biểu dương, động viên công nhân, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội đang dọn cây đổ, làm vệ sinh môi trường đường phố, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các lực lượng huy động tổng lực về nhân lực, phương tiện, tổ chức làm thêm giờ để Hạ Long sớm sạch, xanh, sáng trở lại; tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đặc biệt, các lực lượng cần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tìm hiểu, hỗ trợ những gia đình, người dân cần trợ giúp do ảnh hưởng bởi bão số 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tới thăm hỏi, động viên người bị thương do bão số 3 gây ra đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao hơn là chăm lo cho người dân được hạnh phúc, ấm no, an toàn, an dân; mong muốn người dân yên tâm điều trị, hồi phục sức khỏe; yêu cầu tỉnh Quảng Ninh và ngành y tế nói riêng tập trung nhân lực, cứu chữa cho những người bị thương, không để người dân nào không có chỗ khám, chữa bệnh, không bệnh nhân nào thiếu thuốc; đồng thời tổ chức các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Sau khi thị sát tình hình thực tế, chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bão số 3.

Tuy nhiên, với cường độ mạnh, diễn biến phức tạp, tăng cấp không theo quy luật, bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, toàn tỉnh mất điện và mất viễn thông, thông tin, liên lạc.

Tính đến trưa 8/9, tại Quảng Ninh, bão số 3 khiến 4 người thiệt mạng, 157 người bị thương; 27 người bị trôi dạt trên biển đã được tìm kiếm, cứu hộ.

Toàn tỉnh có 19.582 nhà bị tốc mái; 21 phương tiện vận tải thủy, 23 tàu du lịch, 41 tàu cá các loại bị chìm, trôi dạt; 1.297 cột điện bị gãy đổ; 70% cây xanh bị gãy đổ, 2 trạm điện, 3 trạm viễn thông bị hư hỏng; trên 1.000 ô lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị mất, cuốn trôi; 17.000m2 công trình nuôi trồng thủy sản bị tốc mái; 912ha lúa bị đổ, ngập úng; 8.503ha rừng trồng bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, trường học tại các địa phương bị hư hỏng; hầu như toàn bộ pano, biển quảng cáo bị gãy đổ...

Tỉnh Quảng Ninh đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ về lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; các ngành điện lực, viễn thông khẩn trương khắc phục sự cố cấp điện, viễn thông trở lại trên địa bàn toàn tỉnh; các bộ, ngành xem xét, có chính sách hỗ trợ các gia đình, đơn vị có thiệt hại lớn do bão số 3 gây ra; nâng cấp đê Hà Nam để có thể chống chịu với gió, bão cấp 15.

Sau khi lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương báo cáo tình hình và việc chung tay, góp sức cùng Quảng Ninh từ khi phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3 và giải quyết các đề nghị của tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới gia đình, cơ quan, đơn vị tỉnh Quảng Ninh có thiệt hại, mất mát về người, tài sản do bão số 3 gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các lực lượng tham gia giúp người dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đã chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 3, đặc biệt là sớm triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “3 trước, 4 tại chỗ;” hoan nghênh tỉnh kịp thời khắc phục hậu quả do bão gây ra ngay từ khi bão vẫn còn ảnh hưởng; nhân dân, doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã chấp hành chỉ đạo, lãnh đạo và hướng dẫn, tự giác tham gia phòng, chống bão và hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Với mục tiêu phải sớm ổn định tình hình để ổn định sản xuất, đời sống người dân; cứu chữa những người bị thương, tìm kiếm người mất tích do bão; đảm bảo an ninh, an toàn và an dân; phòng, chống mưa lũ, sạt lở, sụt lún do hoàn lưu của bão số 3 gây ra; đảm bảo tất cả học sinh phải được đến trường; giao thông phải thông suốt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Ninh huy động cả hệ thống chính trị, các đoàn thể chính trị-xã hội, đặc biệt là lực lượng vũ trang tham gia vào công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tập đoàn trong lĩnh vực viễn thông khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện, vật tư tập trung khắc phục sự cố cấp điện, viễn thông trở lại trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian sớm nhất.

Các ngân hàng thương mại xem xét, bố trí nguồn vốn cho vay, cơ cấu lại vốn vay, hoãn, giãn nợ; cơ quan Thuế xem xét giãn, giảm thuế, phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, người dân bị thiệt hại nặng do bão. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, áp dụng chính sách hỗ trợ người dân thiệt hại hoa màu, thủy sản do bão.

Yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tổng rà soát lại thiệt hại; tổng hợp các đề xuất thiết thực, hợp lý của người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hướng dẫn các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh trong việc mua sắm, thay thế khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Nhất trí xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh, giao các Bộ, ngành phối hợp với tỉnh Quảng Ninh triển khai, Thủ tướng Chính phủ mong muốn người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và cả hệ thống chính trị chung tay, góp sức, với tinh thần “lá lành đùm lá rách; tương thân, tương ái” sớm khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, ổn định cuộc sống, sản xuất./.

