Mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo về phương pháp “thải độc tử cung” trước khi mang thai. Các nội dung này giới thiệu bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện như Từ Dũ, Phụ sản Mekong.

Bản tin 60s ngày 14/8/2025 gồm những nội dung sau:

Sự thật đằng sau quảng cáo “thải độc tử cung” hỗ trợ thụ thai.

Giá vé máy bay Hà Nội dịp 2/9 tăng mạnh.

Liên đoàn Bóng chuyền thế giới có động thái mới cho tuyển U21 Việt Nam.

Cục CSGT giải thích việc phạt nguội xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc.

Hà Nội công bố phương án cấm đường phục vụ Đại lễ A80.

Mỹ tạm thời nới lỏng trừng phạt tài chính đối với Nga do cuộc gặp thượng đỉnh.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt cáo buộc hối lộ liên quan đồng hồ xa xỉ.

Mỹ áp dụng thiết bị theo dõi để giám sát lô hàng chip AI./.