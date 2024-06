Tạm giữ khẩn cấp 3 đối tượng hành hung lái xe trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Hình ảnh cắt từ clip, các đối tượng chặn xe và hành hung lái xe. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an)

Chiều 24/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an huyện Bảo Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng hành hung lái xe trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ôtô tải bị 3 đối tượng hành hung trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Sự việc xảy ra khoảng 9 giờ 23 phút ngày 22/6 tại Km216, tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Hai phương tiện liên quan đến vụ việc là xe khách Trúc Ngưu 24B-00919 và xe tải 24C-05165.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Bảo Yên đã phối hợp với Đội 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) truy tìm 2 chiếc xe ô tô có liên quan. Khoảng 23 giờ ngày 22/6, lực lượng thuộc Đội 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông đã dừng xe khách 24B-00919 và liên hệ với chủ xe ôtô tải 24C-05165 kéo theo rơmoóc 24R-01316 cùng những người liên quan về trụ sở Công an huyện Bảo Yên để làm việc.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bảo Yên đã lập Hội đồng khám nghiệm hiện trường và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Nguyễn Văn Tạo (sinh năm 1978, trú tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), lái phụ xe Trần Mạnh Cường (sinh năm 1982, trú tại khu dân cư Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và phụ xe Hồ Văn Trường (sinh năm 2001, trú tại thôn Thái Bo, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, lái xe Nguyễn Văn Tạo khai, khi xảy ra va chạm, mặc dù Tạo đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để giải quyết, nhưng chủ xe tải vẫn không dừng lại mà tiếp tục bỏ đi.

Do quá bức xúc trước hành động đó, nên Tạo đã cho xe chặn xe tải lại và xảy ra sự việc trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Yên đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

