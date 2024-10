Tăng cường gắn kết trong Ngày hội thể thao và gia đình ASEAN ở Ấn Độ

Các đại sứ ASEAN chụp ảnh kỷ niệm tại Ngày hội thể thao và gia đình. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Trong khuôn khổ các hoạt động của Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại New Delhi (ANDC), mới đây, Đại sứ quán Indonesia với cương vị là Chủ tịch luân phiên ANDC đã tổ chức Ngày hội thể thao và gia đình ANDC tại trụ sở ở Ấn Độ.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Indonesia tại Ấn Độ Hagniningtyas Krisnamurthi nêu bật tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau của các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời nhấn mạnh hoạt động thể thao ý nghĩa này là cơ hội để các thành viên trong đại gia đình ASEAN ở thủ đô Ấn Độ cùng nhau giao lưu, chia sẻ nhằm tăng cường gắn kết.

Gần 300 cán bộ, nhân viên ngoại giao cùng thành viên gia đình của Đại sứ quán các quốc gia ASEAN ở thủ đô Ấn Độ đã cùng nhau tham gia nhiều trò chơi ý nghĩa cho mọi lứa tuổi. Các bạn nhỏ thoải mái thể hiện khả năng vận động, khéo léo khi cùng chơi các trò như ngậm thìa di chuyển bi, tiếp sức bằng bọt biển, cắm bút chì vào chai.

Trong khi đó, các cán bộ, phu nhân, phu quân cũng có cơ hội được giao lưu trong các hoạt động cần sự đoàn kết, phối hợp như mặc xà rông, kéo co, đi dép gỗ và ném bóng nước.

Các cháu nhỏ chơi trò Tiếp sức bằng bọt biển. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Các cá nhân và tập thể chiến thắng trong mỗi trò chơi đều có phần thưởng, nhưng hơn hết tất cả những người tham gia đã có một ngày vui vẻ và gần gũi bên nhau.

Cuối sự kiện, các thành viên trong đại gia đình ASEAN ở New Delhi đã cùng nhau thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của các quốc gia thành viên. Đây là sự kiện do Đại sứ quán Indonesia tại New Delhi tổ chức trên cương vị Chủ tịch ANDC, dự kiến kết thúc vào tháng 12/2024./.

