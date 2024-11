Tăng cường hợp tác quốc phòng 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Chiều 25/11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã diễn ra cuộc gặp thường niên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 3 quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu cùng tham dự cuộc gặp.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam, Lào và Campuchia là những nước láng giềng gần gũi. Các yếu tố lịch sử, tự nhiên đã tạo thành thế liên kết chặt chẽ, vững chắc giúp cho 3 nước có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau để cùng tồn tại, phát triển và bảo vệ lẫn nhau.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trước đây, 3 nước từng cùng chung sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc cho mỗi nước.

Thực tiễn đã chứng minh, việc tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước, 3 quân đội là một tất yếu khách quan, là quy luật sống còn và là nhân tố quan trọng hàng đầu trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Lào và Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng tăng cường, củng cố mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia.

Về phần mình, Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị Lào-Việt Nam-Campuchia.

Lào, Việt Nam và Campuchia là 3 nước có chung đường biên giới, cùng chung vận mệnh, nhân dân 3 nước có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào tham dự sự kiện. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Dù trong điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian nào, 3 nước cũng không thể tách rời nhau. Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân 3 nước đã không ngừng củng cố, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết Lào-Việt Nam-Campuchia ngày càng đơm hoa, kết trái.

Đại tướng Chansamone Chanyalath nêu rõ quân đội 3 nước là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa 3 nước.

Trong khi đó, Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước là cơ hội để cùng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa 3 nước thời gian qua; đồng thời tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp mang lại lợi ích chung cho nhân dân 3 nước.

Đại tướng Tea Seiha đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa quân đội 3 nước trên cơ sở tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực biên giới, cũng như đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước đánh giá, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia, hợp tác quốc phòng 3 nước tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng tự hào, ngày càng thực chất, hiệu quả.

Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung giữa quân đội 3 nước được duy trì, trở thành điển hình về quan hệ hợp tác giữa những quốc gia láng giềng anh em.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị 3 bên thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, qua đó tăng cường trao đổi, chia sẻ chiến lược, gia tăng sự tin cậy chính trị; phối hợp tham mưu với lãnh đạo cấp cao mỗi nước về công tác quân sự, quốc phòng, củng cố môi trường hòa bình ở mỗi nước để phát triển.

Công tác phối hợp, tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia được coi trọng.

Hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ quốc phòng 3 nước; khu vực biên giới chung 3 nước tiếp tục là khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Quân đội 3 nước luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa 3 nước trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước nhất trí các nội dung hợp tác thiết thực.

Thứ nhất, duy trì hiệu quả cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xác định đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong Kế hoạch hợp tác quốc phòng hằng năm giữa 3 nước nhằm chia sẻ các vấn đề chiến lược, phối hợp tham mưu với lãnh đạo cấp cao 3 nước về quân sự, quốc phòng. Định kỳ thường niên tổ chức huấn luyện, diễn tập chung giữa quân đội 3 nước nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như phòng, chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới…

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Lào - Việt Nam ký kết, trao đổi Biên bản Cuộc gặp thường niên Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Thứ hai, tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết 3 nước, 3 dân tộc; đấu tranh hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn chống phá quan hệ 3 nước của các thế lực thù địch.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh đạo cấp cao 3 nước về khu vực biên giới 3 nước hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; thường xuyên chia sẻ thông tin, tình hình, tăng cường tuần tra chung, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm qua biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế.

Thứ tư, tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), qua đó nâng cao được vị thế và vai trò của mỗi nước, góp phần quan trọng vào sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh vào tháng 12 tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và Triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 2 tại Hà Nội.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha đã nhận lời mời sang dự Lễ kỷ niệm và triển lãm; bày tỏ mong đợi được chào đón Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, quân đội Lào và Campuchia cũng như các doanh nghiệp quốc phòng hai nước tại triển lãm.

Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước đã ký kết biên bản cuộc gặp thường niên cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia.

Trước đó, sáng 25/11, tại Trung tâm Huấn luyện Hiến binh Hoàng gia Campuchia ở tỉnh Kampong Chhnang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã dự và chứng kiến diễn tập cứu hộ-cứu nạn chung giữa quân đội 3 nước.

Diễn tập có chủ đề “Cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp sập đổ công trình,” trong đó tập trung vào 2 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là diễn tập cứu hộ trong tình huống sập đổ công trình, gồm tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát, sơ cứu và vận chuyển nạn nhân về bệnh viện dã chiến cấp 1. Nội dung thứ hai là diễn tập quân y.

Bệnh viện dã chiến cấp 1 phân loại nạn nhân theo 3 mức độ: thương nhẹ, thương vừa, thương nặng; tiến hành cứu chữa và điều trị các nạn nhân thương vừa; vận chuyển nạn nhân thương nặng tới bệnh viện dã chiến cấp 2 bằng phương tiện cấp cứu.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 tiếp nhận nạn nhân và chăm sóc cấp cứu cho nạn nhân thương nặng; tiến hành cấp cứu; vận chuyển nạn nhân nguy kịch sang bệnh viện cấp 3 bằng máy bay trực thăng.

Diễn ra từ ngày 18-25/11, cuộc diễn tập chung giữa Quân đội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp sập đổ công trình” huy động gần 700 binh sỹ tham gia. Trong đó, có 563 binh sỹ thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia, 64 binh sỹ thuộc Quân đội Nhân dân Lào và 71 binh sỹ thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam cùng các đại biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Sau hơn một tuần, các nội dung, đề mục diễn tập đã được triển khai đạt yêu cầu đề ra, là hoạt động thiết thực trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Qua diễn tập, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội 3 nước sẽ chủ động hơn trong công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tổn thất về tính mạng và tài sản, bảo đảm cuộc sống bình an cho người dân.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia và Lào đã đến thăm Trường Trung học Phổ thông Tep Pranom trên địa bàn tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng 30 bộ máy tính cho Trường Tep Pranom, hỗ trợ phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của tập thể giáo viên, học sinh nhà trường./.

Khai mạc diễn tập chung giữa Quân đội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam Ngày 18/11, diễn tập chung giữa Quân đội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam với chủ đề “Hoạt động cứu hộ, cứu nạn ở các công trình sập đổ” khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện Hiến binh Hoàng gia Campuchia.