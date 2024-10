Tạp chí du lịch của Anh bình chọn Sydney là "thành phố tốt nhất thế giới"

Nhà hát Opera ở thành phố Sydney (Australia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả do độc giả của tạp chí danh giá về du lịch Condé Nast Traveller UK của Anh bình chọn cho thấy thành phố Sydney của Australia được đánh giá là “thành phố tốt nhất thế giới,” vượt trên cả những “tên tuổi” lớn như Tokyo (Nhật Bản), Vienna (Áo) hay Chicago (Mỹ).

Kết quả này là dấu hiệu cho thấy triển vọng du lịch quốc tế của Australia đang tăng lên.

Giải thưởng "Bình chọn của độc giả năm 2024" - do hơn 125.000 độc giả của Condé Nast Traveller UK trên khắp nước Anh bình chọn - cho thấy Sydney đã giành chiến thắng với số điểm 92,96 cho “phong cách sống độc đáo trong nhà và ngoài trời.”

Thành phố Valencia của Tây Ban Nha đứng thứ hai với số điểm là 92,78, tiếp theo là Singapore (92,47), Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) với 91,72 điểm và Stockholm của Thụy Điển với 91,11 điểm.

Sydney cũng được vinh danh là thành phố thân thiện thứ hai trên thế giới với số điểm là 93,85, sau Singapore (94,84), trong khi Las Vegas (Mỹ) giành vị trí thứ ba.

Trong khi đó, tạp chí Conde Nast Traveler US của Mỹ cũng đã công bố giải thưởng do độc giả bình chọn trong tuần này, theo đó, thành phố Sydney đứng thứ ba trong danh sách các thành phố tốt nhất thế giới do độc giả Mỹ bình chọn, được mô tả là "nơi nghỉ dưỡng lý tưởng bất kể mùa nào."

Khách sạn Ritz-Carlton Melbourne của Australia cũng được vinh danh là khách sạn tốt nhất tại Australia và New Zealand năm 2024.

Theo dữ liệu khảo sát du khách quốc tế mới nhất từ Tourism Research Australia, Sydney đã chào đón 3.446.000 lượt du khách nước ngoài hồi tháng 6/2024. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 16% so với cùng kỳ năm 2019.

Cả Mỹ và Anh đều nằm trong số năm thị trường du khách đến Australia hàng đầu, lần lượt đứng thứ ba và thứ năm trong dữ liệu của Cơ quan Thống kê Australia (ABS) gần đây nhất vào tháng 7/2024./.

