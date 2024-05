Tạp chí Pháp luật và Kinh tế châu Âu bị thu hồi giấy phép hoạt động

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Tạp chí Pháp luật và Kinh tế châu Âu do cơ quan chủ quản của tạp chí này bị giải thể.

Website của Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư Châu Âu. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 17/5, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 814/QĐ-BTTTT thu hồi giấy phép hoạt động của Tạp chí Pháp luật và Kinh tế châu Âu thuộc Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư Châu Âu.

Theo quyết định do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm ký, Tạp chí (in) Pháp luật và Kinh tế châu Âu bị thu hồi giấy phép số 639/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/9/2021.

Lý do: Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư Châu Âu bị giải thể theo Quyết định số 04/QĐ-HLGVN ngày 5/1/2024 của Hội Luật gia Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ký quyết định giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu trực thuộc Hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Lý do giải thể là hoạt động không hiệu quả, không thực hiện được chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu mà Hội Luật gia Việt Nam quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu ban hành kèm theo Quyết định số 291/QĐ-HLGVN ngày 11/12/2014 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đã bị đình chỉ hoạt động nhưng không có phương án khắc phục.

Bên cạnh đó, Viện thường xuyên không chấp hành chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của tổ chức theo quy định; vi phạm các quy định của Luật Báo chí và pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu; nội bộ mất đoàn kết./.

