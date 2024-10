Giới trẻ hào hứng với trào lưu “Tôi yêu Hà Nội vì…” chào mừng Giải phóng Thủ đô

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My gửi thông điệp bày tỏ tình yêu Hà Nội.

Thành đoàn Hà Nội vừa phát động trào lưu “Tôi yêu Hà Nội vì…” nhằm tạo không gian để mọi người dân gửi thông điệp bày tỏ tình yêu với Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Đây là một trào lưu ý nghĩa của tuổi trẻ thủ đô chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Trào lưu này được Thành đoàn Hà Nội triển khai cao điểm từ ngày 7-13/10 trên mạng xã hội Facebook để các cơ sở Đoàn và thanh thiếu nhi Thủ đô, người dùng mạng xã hội có thể đăng tải bài viết và hình ảnh thể hiện tình yêu Hà Nội, niềm tự hào về Thủ đô yêu dấu.

Bài viết được mở đầu theo thông điệp "Tôi yêu Hà Nội vì ..." kèm hình ảnh và từ khóa nhận diện; được đăng tải trên các fanpage, nhóm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội hoặc trên trang facebook cá nhân của đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dùng mạng xã hội.

Nội dung thông điệp là những kỷ niệm, ký ức hoặc những khoảnh khắc, dấu ấn đáng nhớ về Hà Nội như "Tôi yêu Hà Nội vì hương hoa sữa mùa thu," "...vì ánh hoàng hôn bên hồ Tây," "... vì những mái nhà cổ rêu phong," "...vì sắc màu lung linh phố Hàng Mã," hay "... vì vị ngọt mát của kem Tràng Tiền"...

Các bài đăng đều được gắn kèm 2 hashtag: #ToiyeuHaNoivi và #TuoitreThudo.

Thành đoàn Hà Nội đã ứng dụng công nghệ AI trong triển khai trào lưu, giúp người dùng dễ dàng thao tác và thiết kế những ấn phẩm tuyên truyền của riêng mình.

Người tham gia sẽ truy cập vào trang Fanpage Thành đoàn Hà Nội tại địa chỉ: https://web.facebook.com/thanhdoanhn, sau đó vào phần “Nhắn tin,” điền tên, thông tin bản thân và thông điệp “Tôi yêu Hà Nội vì…” của riêng mình, rồi ấn “Gửi thông điệp.”

Chỉ trong khoảng 3-5 giây, hệ thống sẽ thiết kế và gửi lại cho người dùng một infographic theo thông điệp riêng với thiết kế bắt mắt có tâm điểm là hình ảnh tháp Rùa cổ kính trên nền trời Hà Nội nên thơ.

70 năm Giải phóng Thủ đô: Bồi đắp tình yêu Hà Nội qua từng hoạt động nhỏ Trong thời gian qua các trường học ở Thủ đô đã có nhiều sáng tạo trong việc đưa môn Hà Nội học vào thực tiễn, nuôi dưỡng tình yêu Hà Nội cho lớp người trẻ qua những hoạt động nhỏ.

Thành đoàn Hà Nội thông tin chỉ trong nửa ngày đầu tiên triển khai, đã có hơn 1.000 thông điệp được bạn trẻ tạo ra và đăng tải lên các trang mạng xã hội; góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội, những nét đẹp về cảnh sắc, con người Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng trong đợt kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Nhiều người nổi tiếng cũng tham gia trào lưu này và truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ, như MC Thảo Vân, Á hậu Huyền My, ca sỹ Minh Vương, Tô Ngọc Bảo Linh, MC Minh Hà, Sơn Lâm, diễn viên Huyền Sâm, Hoa khôi VNUA 2023 Nguyễn Thị Thanh Hằng...

Trong thông điệp của mình, Á hậu Huyền My viết: “Là người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, My yêu thành phố này hơn ai hết. Lớn lên, hiểu rõ những gì Hà Nội và chính Việt Nam đã trải qua, My càng muốn lan tỏa tình yêu này tới các đoàn viên, thanh niên khác. Chúng ta đã kế thừa và hãy cùng nhau phát triển!”

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 Lê Anh Tiến bày tỏ: “Tôi yêu Hà Nội vì nơi đây mang đến cho tôi cảm giác gần gũi và thân thuộc dù không phải là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Mỗi góc phố, hàng cây đều mang theo nét đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại, tạo nên một không gian sống động và đầy sức sống...”

Ca sỹ Tô Ngọc Bảo Linh viết: “Tôi yêu Hà Nội vì tuổi thanh xuân rực rỡ, bùng cháy, khát khao và đam mê của tôi, ký ức những năm tháng ôn thi đại học, đi làm gia sư, làm thêm những việc khác nữa và cả những kỷ niệm với các anh em underground, những buổi offline, những tình bạn đẹp, những cảm xúc rung động của tuổi trẻ. Đặc biệt, những ca khúc tôi viết những ngày xưa ấy đưa tôi đến gần với mọi người cũng ở Hà Nội...”

Hoa khôi VNUA 2023 Nguyễn Thị Thanh Hằng chia sẻ: “Tôi yêu Hà Nội vào mùa thu bởi vẻ đẹp dịu dàng và lãng mạn mà thành phố này mang lại. Khi những chiếc lá vàng rơi phủ kín những con đường, không khí trở nên mát mẻ và trong lành hơn...”

Ôn lại kỷ niệm về Hà Nội, MC Thảo Vân viết: “Hà Nội ngày tôi 17, phố xá thưa thớt người xe, đi từ ga Hàng Cỏ vào khu Cầu Giấy xung quanh còn rất nhiều vùng chỉ có đồng ruộng, khách sạn Daewoo còn chưa xây dựng, tiếng côn trùng vang vọng khắp nơi... Hà Nội của hôm nay, đã khác quá nhiều. Thành phố đầy sức sống, lung linh, hiện đại, Hà Nội của hôm nay đã kế thừa những truyền thống ngàn xưa và vươn lên mạnh mẽ. Những gương mặt rạng ngời nhiệt huyết, chung tay cho thành phố vì hòa bình và hữu nghị, phát triển từng ngày, từng giờ sôi sục Tình yêu của tôi với Hà Nội cũng thế, lớn lên theo năm tháng, đầy ắp theo năm tháng và mãi mãi sẽ là như thế…”

Bên cạnh việc gửi thông điệp hưởng ứng trào lưu “Tôi yêu Hà Nội vì...,” ngay từ đầu tháng 10, hàng chục nghìn trang mạng xã hội của đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thủ đô đã được “nhuộm đỏ” bởi khung hình ảnh đại diện chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô, nổi bật là logo chào mừng kỷ niệm và dòng chữ “Tôi yêu Hà Nội.”Đây cũng là một sản phẩm do Thành đoàn Hà Nội thiết kế, triển khai rộng rãi trên các nền tảng số, nhận được sự hưởng ứng lớn của các tầng lớp nhân dân Thủ đô và những người đã, đang dành tình yêu cho Hà Nội./.