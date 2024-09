Tất cả các đơn vị ngành than đã trở lại sản xuất sau bão số 3

Công nhân khai thác than hầm lò tại Công ty than Thống Nhất. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cho biết đến thời điểm này, các đơn vị thuộc Tập đoàn đã trở lại sản xuất sau bão số 3.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn về phòng chống, ứng phó với bão số 3 và mưa lớn, các đơn vị khai thác than vùng Cẩm Phả đã nhanh chóng triển khai phương án phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn, tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực trọng yếu, hầm bơm, trạm điện, hệ thống bơm thoát nước moong, bãi thải, hệ thống thoát nước, kho cảng, cầu trục, băng tải than…

Các đơn vị cũng đã củng cố, xử lý trước khi bão về; duy trì hệ thống bơm thoát nước hầm lò, thông gió, bơm thoát nước moong, chuẩn bị hệ thống máy phát điện phục vụ bơm nước khi mất điện lưới cũng như vật tư, thiết bị phục vụ phòng chống bão.

Do triển khai tốt công tác phòng chống bão số 3 và mưa lớn nên dù bị mất điện lưới, các đơn vị sản xuất than hầm lò, lộ thiên vẫn đảm bảo hoạt động bơm thoát nước hầm lò, thoát nước moong bằng nguồn điện dự phòng từ các hệ thống máy phát.

Cùng với đó, tập trung cao độ triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 3, khi điện lưới quốc gia được cấp trở lại sau sự cố gián đoạn điện vì ảnh hưởng của bão, các đơn vị đã nhanh chóng tổ chức sản xuất trở lại.

Công ty Than Quang Hanh là đơn vị có điện lưới sớm từ 20h ngày 8/9, Công ty đã bố trí bơm nước, thông gió và nhanh chóng sản xuất trở lại; sản lượng than sản xuất ngày 11/9 đạt trên 3.000 tấn; ca 1 ngày 12/9 số công nhân đi làm đạt trên 90%.

Công ty Than Thống Nhất từ 8h30 ngày 9/9 đã có điện lưới và tổ chức sản xuất trở lại từ ca 1 ngày 10/9. Ngày 11/9, Công ty sản xuất đạt trên 6.210 tấn than; tỷ lệ công nhân đi làm đạt cao, ngày 12/9 có 1.500 thợ lò và 270 thợ cơ điện lò đi làm.

Các đơn vị Than Mông Dương, Khe Chàm, Hạ Long có điện lưới từ ngày 10/9. Do chủ động phòng chống bão và mưa lớn, đảm bảo hoạt động của các hầm bơm bằng nguồn điện dự phòng từ các hệ thống máy phát, thực hiện công tác thoát nước, thông gió và chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất.

Ngay sau khi có điện lưới ngày 10/9, Than Mông Dương đã tổ chức sản xuất bình thường với tỷ lệ lao động đi làm đạt cao; ngày 11/9 sản xuất đạt trên 4.200 tấn than; ngày 12/9 phấn đấu đạt sản lượng cao hơn.

Công ty Than Khe Chàm ngày 11/9 sản xuất đạt 5.200 tấn than; số công nhân đi làm ca 1 ngày 12/9 đạt 76%; Công ty duy trì 9 bơm và 6 máy phát điện. Than Hạ Long ngày 11/9 sản xuất đạt trên 5.500 tấn than; ngày 12/9 số công nhân đi làm đạt 82%; Công ty duy trì 13 máy bơm công suất lớn tại mức -250 và -350.

Dây chuyền tuyển than của Công ty than Khánh Hòa - VVMI. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Công ty Than Dương Huy cũng sản xuất trở lại bình thường từ ngày 11/9 sản lượng than khai thác đạt gần 6.000 tấn. Ngày 12/9 số thợ lò đi làm đạt 82%, còn trên 130 thợ lò chưa đi làm.

Đối với các đơn vị sản xuất lộ thiên như Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Cọc Sáu-TKV ngay sau khi bão qua từ ngày 8/9 đã nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão, tập trung bơm thoát nước moong với 16 hệ thống bơm tại moong Đèo Nai và Cọc Sáu.

Than Cao Sơn sản xuất trở lại từ ngày 8/9, khắc phục hậu quả của bão đến đâu sản xuất đến đấy và ngày 11/9 Công ty sản xuất đạt 2.240 tấn than.

Các đơn vị kho vận, sàng tuyển, chế biến kinh doanh than cũng giữ được sự ổn định của toàn bộ hệ thống sản xuất, khẩn trương khắc phục hậu quả của bão và nhanh chóng sản xuất trở lại.

Từ sáng ngày 11/9, Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV đã tổ chức kéo than mỏ từ các đơn vị trong vùng Cẩm Phả và xuất những tấn than đầu tiên sau bão số 3.

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Kinh doanh than Cẩm Phả kiểm tra, rà soát các kho than, vừa khắc phục hậu quả của bão, vừa chuẩn bị tốt nguồn than để sẵn sàng cấp cho sản xuất điện và các khách hàng.

Đến thời điểm này, cơ bản các đơn vị vùng than Cẩm Phả đã được cấp điện lưới trở lại để tổ chức sản xuất 3 ca. Việc khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa lớn cũng được triển khai khẩn trương để sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động bình thường, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

Kiểm tra tiến độ khắc phục ảnh hưởng của bão số 3 tại các đơn vị vùng Cẩm Phả, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện công tác phòng chống, ứng phó cũng như khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lớn. Đồng thời, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại và khó khăn do bão gây nên đối với các đơn vị.

Trung tâm điều hành sản xuất tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh bão số 3 có sức tàn phá lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các đơn vị. Qua đây, cũng là bài học kinh nghiệm đối với công tác phòng chống, ứng phó với bão, không được chủ quan, lơ là đối với thiên tai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân chỉ đạo, các đơn vị hầm lò tiếp tục đảm bảo hiệu quả hoạt động của các hệ thống phát điện dự phòng, bơm thoát nước, thông gió trong điều kiện điện lưới cấp lại chưa ổn định hoàn toàn.

Dù bão đã qua, nhưng các đơn vị không chủ quan, tiếp tục theo dõi, củng cố các đường lò, máy phát điện, bơm nước; triển khai phương án khẩn cấp, chống ngập mỏ khi có sự cố; kiểm tra hoạt động của các cửa phai chắn nước, hệ thống thoát nước trong lò, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hầm bơm và trạm điện.

Cùng đó, kiểm tra, rà soát, khắc phục nhanh hậu quả của bão, tổ chức dọn dẹp, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; hỗ trợ các gia đình công nhân lao động bị thiệt hại do bão, ổn định tư tưởng của người lao động, nhanh chóng ổn định sản xuất. Đồng thời tiếp tục chủ động hỗ trợ địa phương, các trường học trên địa bàn trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Ngoài ra, duy trì Ban chỉ đạo phòng chống bão số 3, công tác trực ứng phó bão và mưa lớn cho đến khi điện lưới hoạt động ổn định, sản xuất trở lại bình thường./.

Sau bão, ngành than sẽ hoạt động bình thường trở lại từ ngày 12/9 Đến ngày 12/9, tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều sẽ được cấp điện phục vụ sản xuất, khai thác và chế biến than.