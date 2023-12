Tết Dương lịch 2024: Những điểm đến gần Hà Nội được nhiều du khách lựa chọn

Du khách thưởng lãm vẻ đẹp hồ Đồng Mô, thị xã Sơn Tây (Hà Nội). (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

Chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Đây cũng là thời điểm cho các hoạt động du lịch nhộn nhịp.

Dù 3 ngày nghỉ lễ, người dân có thể sắp xếp những chuyến vui chơi, trải nghiệm xa, nhưng do năm nay thời tiết không thuận lợi và ảnh hưởng của điều kiện kinh tế nên thị trường du lịch không quá tải như các thời kỳ cao điểm trước.

Lựa chọn của khách đa phần là những điểm đến gần Hà Nội với thời gian đi ít và chi phí không quá tốn kém.

Các điểm đến tại Hà Nội được lựa chọn

Trong những kỳ lễ tết, các điểm đến tại Hà Nội thường tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách. Do vậy, kỳ nghỉ này, nhiều người đã chọn trải nghiệm ngay tại Hà Nội để nghỉ ngơi, vui chơi.

Bên cạnh các điểm đến truyền thống như các khu di sản, làng nghề, các resort, điểm du lịch..., trên địa bàn thành phố xuất hiện ngày càng nhiều điểm du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí. Đây là điều kiện tốt để người dân Thủ đô và du khách lựa chọn cho mình những buổi tham quan, thư giãn.

Chị Nguyễn Hà Thanh (Khu đô thị An Bình City, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) cho biết do thời tiết không thuận lợi, hơn nữa những dịp lễ tết thường đông, hay tắc đường và một phần do thu nhập năm nay của gia đình giảm nên nhà chị không đi chơi xa. Chị lên kế hoạch cho các con đi chơi các điểm ở ngoại thành Hà Nội để bọn trẻ được trải nghiệm thiên nhiên và vui chơi cùng nhau. Thời gian gói gọn trong một ngày, vừa không quá mệt mỏi, chi phí lại tiết kiệm mà vẫn hưởng trọn vẹn niềm vui ngày nghỉ lễ.

Dịp này, nhiều điểm di sản lớn tại Hà Nội tập trung trang trí, tổ chức các hoạt động để thu hút khách. Di sản Hoàng thành Thăng Long được trang trí hoa, cây cảnh ở sân trước Đoan Môn, khu vực thềm điện Kính Thiên và khu vực Hậu Lâu... Không gian di tích có một diện mạo mới phục vụ du khách trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa Thăng Long-Hà Nội kéo dài suốt 13 thế kỷ.

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, các tour đêm khám phá Hoàng thành Thăng Long vẫn tiếp tục được tổ chức và luôn trong tình trạng kín chỗ. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tăng cường nhân lực đi làm những ngày này để phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất.

Tại Làng cổ Đường Lâm, dịp Tết Dương lịch năm nay, Ban Quản lý Di tích Làng cổ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn phục vụ người dân và khách du lịch. Trong số đó, chợ đêm du lịch được tổ chức tại sân đình Mông Phụ nhằm phục vụ du khách lưu trú qua đêm, với các mặt hàng là những sản vật Đường Lâm do chính người dân làm và bày bán.

Ban Quản lý Di tích Làng cổ tổ chức chợ đêm thành hoạt động thường xuyên vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, tạo điểm nhấn cho du lịch làng cổ. Dịp này, Ban Quản lý Di tích còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật về Làng cổ Đường Lâm tại đình Mông Phụ, giới thiệu trang phục truyền thống tại không gian trà Vân, tổ chức các hoạt động sáng tạo tại Đài Creative.

Ông Nguyễn Đăng Thạo, Trưởng Ban quản lý Di tích Làng cổ cho biết Đường Lâm luôn là điểm tham quan được nhiều du khách lựa chọn, nhất là những dịp lễ tết. Bởi vậy, việc làm phong phú các hoạt động theo hướng khai thác giá trị văn hóa làng cổ, vừa tăng trải nghiệm cho du khách nhưng đồng thời góp phần phát huy giá trị Làng cổ.

Bên cạnh đó, nhiều điểm đến khác như Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Không gian Đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Không gian Đi bộ Thành cổ Sơn Tây, vườn thú Thủ Lệ, công viên Thiên đường Bảo Sơn, các khu vui chơi tại trung tâm thương mại, resort ngoại thành Hà Nội... đang trở thành lựa chọn của đông đảo người dân Thủ đô.

Các tour du lịch ngắn ngày hút khách

Với số ngày nghỉ không quá nhiều nên việc lựa chọn các tour du lịch ngắn ngày khá phù hợp với người dân Thủ đô, bởi thời gian di chuyển không quá xa, chi phí hợp lý.

Thác Mu ở Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Các điểm đến gần Hà Nội như Hòa Bình, Ninh Bình, Sa Pa, Mộc Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang... trở nên hấp dẫn trong hành trình tham quan dịp đầu năm mới.

Đây là hành trình du lịch phù hợp với đối tượng khách có xu hướng khám phá các vùng đất đặc trưng, với đặc điểm văn hóa độc đáo và đa dạng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Khách có nhu cầu nghỉ dưỡng thì điểm lựa chọn có thể xa hơn như Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hội An. Những điểm đến này phù hợp với các gia đình nhiều thế hệ.

Hiện Công ty Du lịch Vietravel tại Hà Nội tung ra thị trường các tour phù hợp với xu hướng du lịch dịp Tết dương lịch. Các tuyến, tour Đông Bắc, Tây Bắc như Hà Giang, Sa Pa, Điện Biên có giá 1,69 triệu đồng/người đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Còn các tour khu vực miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang... cũng có mức giá hợp lý.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel tại Hà Nội cho biết dịp này, Công ty có nhiều ưu đãi trong chương trình khuyến mại Xuân cho khách mua tour sớm, mua theo nhóm và thanh toán bằng thẻ ngân hàng hay đặt tour qua website.

Dịp Tết dương lịch, toàn hệ thống Vietravel phục vụ 4.026 lượt khách nội địa và 6.654 lượt khách du lịch nước ngoài.

Còn đối với tour nước ngoài, xu hướng lựa chọn nhiều là những điểm đến có giá thành hợp lý, đường đi thuận tiện và là những điểm đến mới. Theo ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Flamingo Redtours, những điểm đến Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia dịp Tết dương lịch này được nhiều du khách lựa chọn, bởi không chỉ thuận lợi trong việc đi lại và giá tour hợp lý mà khí hậu còn ấm áp.

Kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ ở Hoàn Kiếm dịp Tết Dương lịch Việc kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhằm tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Bên cạnh đó, những nơi có không khí lễ hội Tết như Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc) cũng có sức hút với du khách. Nhật Bản, Hàn Quốc tuy thời tiết lạnh, nhưng hai quốc gia này có nhiều điểm đến mới cũng là lợi thế để thu hút khách.

Hiện nay, thị trường du lịch chia đều trong nước và nước ngoài nên giá tour tăng không đáng kể, dễ chịu hơn các năm trước. Để đảm bảo giá tour hợp lý, các công ty du lịch đã xây dựng kế hoạch sớm, làm việc với đối tác hàng không, đối tác nước ngoài để có giá vé hợp lý và lựa chọn những địa điểm có chi phí phù hợp cho việc xây dựng tour.

Việc mang lại lợi ích cho khách hàng cũng đồng nghĩa với việc kích thích khả năng đi du lịch của khách và tạo mức tăng trưởng cho doanh nghiệp./.