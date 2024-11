Bộ Tài chính Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 4-9/2024 cho biết thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đã tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước lên 103 tỷ USD.

(Tư liệu) Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thặng dư tài khoản vãng lai Nhật Bản cao kỷ lục do đồng yen yếu, Chính phủ Nhật Bản hôm 11/11 công bố số liệu cho thấy nước này đã ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai cao kỷ lục trong nửa đầu tài khóa 2024 (kết thúc vào tháng 3/2025), nhờ lợi nhuận từ đầu tư nước ngoài tăng trong bối cảnh đồng yen yếu.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản, trong giai đoạn từ tháng 4-9/2024, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản, một trong những thước đo rộng nhất về thương mại quốc tế, đã tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước lên 15.820 tỷ yen (103 tỷ USD).

Riêng trong tháng 9, Nhật Bản đã đạt thặng dư tài khoản vãng lai 1.720 tỷ yen, đánh dấu tháng thặng dư thứ 20 liên tiếp. Trong tổng số đó, thu nhập sơ cấp (phản ánh lợi nhuận từ các khoản đầu tư của Nhật Bản ở nước ngoài) đạt thặng dư 22.120 tỷ yen, tăng 13,3% nhờ cổ tức cổ phiếu và lãi suất trái phiếu tăng.

Cả thặng dư tài khoản vãng lai và thu nhập sơ cấp đều đạt mức cao nhất trong bất kỳ giai đoạn nửa năm tài khóa nào của Nhật Bản kể từ khi dữ liệu loại này được công bố vào năm 1985. Vào cùng kỳ báo cáo, thâm hụt thương mại hàng hóa của Nhật Bản tăng 86,8% lên 2.410 tỷ yen. Mức tăng mạnh nêu trên do xuất khẩu tăng 5,0% lên 52.220 tỷ yen trong khi nhập khẩu cũng tăng tới 7,1% lên 54.640 tỷ yen.

Đồng yen yếu đã trở thành một vấn đề nan giải đối với Nhật Bản, quốc gia nghèo tài nguyên. Vì một đồng nội tệ yếu làm tăng chi phí nhập khẩu mọi thứ, từ năng lượng đến thực phẩm, góp phần vào cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại đây.Tuy nhiên, đồng yen yếu cũng làm tăng giá trị lợi nhuận đầu tư và là một yếu tố tích cực cho du lịch nội địa khi việc du lịch và mua sắm tại Nhật Bản trở nên rẻ hơn đối với du khách nước ngoài.

Trong giai đoạn từ tháng 4-9/2024, đồng yen so với cùng kỳ năm ngoái yếu hơn 8,2% so với đồng USD và giảm 8,1% so với đồng euro. Điều này phản ánh mức chênh lệch lãi suất lớn giữa Nhật Bản và các nền kinh tế phát triển khác.Nhờ số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản tăng mạnh, thặng dư du lịch đạt mức kỷ lục 3.100 tỷ yen, giúp giảm thâm hụt thương mại dịch vụ xuống 10,4% còn 1.970 tỷ yen. Thặng dư du lịch có nghĩa số tiền du khách nước ngoài chi tiêu tại Nhật Bản vượt số tiền người Nhật chi tiêu ở nước ngoài./.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hy vọng duy trì mục tiêu lạm phát 2% Ngân hàng TW Nhật Bản sẽ theo dõi chặt tác động của biến đổi khí hậu lên nền kinh tế và kết quả từ các biện pháp của chính phủ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh có thể ảnh hưởng đến lạm phát.