Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2021-2026 là Nguyễn Đình Dự và Hà Thế Anh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 15/10/2024, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa thi hành các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2021-2026 là Nguyễn Đình Dự và Hà Thế Anh để phục vụ điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ" mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý.

Cũng liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Quang Trung, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Chính; Nguyễn Văn Chuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.

Trước đó, ngày 30/9/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ."

Những đối tượng bị bắt, khởi tố đều công tác tại huyện Quảng Xương, gồm: Trần Văn Công (sinh năm 1960), nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Chu Đức Khương (sinh năm 1979), Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Lê Đình Khoa (sinh năm 1974), Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện; Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1969), cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trường; Mai Ngọc Tứ (sinh năm 1970), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trung.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính thị trấn Quý Lộc Trong thời gian từ năm 2018-2021, Lê Văn Khang đã lạm dụng chức vụ của mình để nhận tiền của một số hộ dân trên địa bàn với cam kết giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân.