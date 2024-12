Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đặt tên 4 đường bằng tên các vị nguyên lãnh đạo

Người dân di chuyển qua các nút giao trên Quốc lộ 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh lý trình trên địa bàn Thành phố, trong đó đặt tên các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Theo văn bản, Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Đức và quận 12 đặt tên Đỗ Mười (từ nút giao thông Thủ Đức đến nút giao An Sương); đoạn qua địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn và quận Bình Tân (nút giao An Sương đến vòng xoay An Lạc) đặt tên Lê Đức Anh; đoạn qua địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh (vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An) đặt tên Lê Khả Phiêu.

Quốc lộ 22, đoạn qua quận 12 và huyện Hóc Môn (từ Quốc lộ 1 đến cầu An Hạ) đặt tên Lê Quang Đạo; đoạn qua địa bàn huyện Củ Chi (cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh) đặt tên Phan Văn Khải. Quốc lộ 1K qua địa bàn thành phố Thủ Đức (Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương) đặt tên Hoàng Cầm. Quốc lộ 50 qua địa bàn huyện Bình Chánh (từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh tỉnh Long An) đặt tên Văn Tiến Dũng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị đặt tên đường trên địa bàn quận 12 và quận Tân Phú: Đường Trung Mỹ Tây 13 đặt tên Phan Văn Hùm; Trung Mỹ Tây 2A đặt tên Nguyễn Thị Trên; Trung Mỹ Tây 7A đặt tên Đồng Tiến; Thới An 3 đặt tên Ba Du; Thới An 6 đặt tên Trần Văn Lắm; Tân Thới Nhất 21 đặt tên Lê Thị Ánh; đường Đ32 đặt tên Thẩm Thệ Hà; đường Đ1 đặt tên Huỳnh Tấn Chùa; Đ27 đặt tên Nam Đình; Hiệp Thành 11 đặt tên Nguyễn Văn Vân; đường N1 đặt tên Tân Thạnh. Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng điều chỉnh lý trình một số tuyến đường tại Tân Phú

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị đặt tên công trình công cộng trên địa bàn quận 1 và thành phố Thủ Đức. Theo đó, công viên trước Hội trường Thống Nhất, nhân dân quen gọi là 30 tháng 4 (quận 1) đề xuất đặt tên Công viên 30 tháng 4; cầu qua Đảo Kim Cương (thành phố Thủ Đức) đặt tên cầu Trần Quý Kiên.

Theo Thông tư của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải lấy ý kiến Bộ Văn hóa-Thông tin về dự kiến đặt tên, đổi tên công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, tên đường, phố trước khi trình Hội đồng Nhân dân Thành phố...”./.

