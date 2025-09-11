Thành phố Hồ Chí Minh điều tra hiện trạng rừng giai đoạn 2024-2025

Ngày 11/9, tại phường Bà Rịa, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều tra xác định hiện trạng rừng trên địa bàn khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ giai đoạn 2024-2025.

Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm cung cấp dữ liệu chính xác về diện tích, trữ lượng rừng, trữ lượng carbon, phục vụ quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc điều tra lần này mang ý nghĩa quan trọng, giúp đánh giá được cụ thể hiện trạng 3 loại rừng trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây.

Từ đó, hoàn thành các dữ liệu quản lý nhà nước về tài nguyên rừng. Qua đợt điều tra này, cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước tính toán được trữ lượng carbon rừng, cơ sở để sắp tới thành phố thực hiện bán tín chỉ carbon.

Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích rừng và đất rừng trong quy hoạch lâm nghiệp, cũng như diện tích rừng ngoài quy hoạch, sẽ được điều tra hiện trạng.

Phạm vi bao gồm: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Công tác sẽ tiến hành xác định diện tích, nguồn gốc rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng, đất chưa có rừng) để cập nhật số liệu, làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp.

Chi cục Kiểm lâm Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Liên danh tư vấn điều tra rừng gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Nông Lâm nghiệp T&H, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đo đạc bản đồ và dịch vụ cây xanh Thành Lợi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thiết kế nông lâm nghiệp Thuận Hòa.

Các đơn vị sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại, kết hợp ảnh vệ tinh, UAV, bản đồ số cùng điều tra thực địa để đảm bảo dữ liệu minh bạch, chính xác.

Ông Bùi Quốc Vương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bà Rịa-VũngTàu (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết kế hoạch lần này đặc biệt chú trọng đến sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm lâm, chính quyền cơ sở, đơn vị chủ rừng và tư vấn nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và trách nhiệm trong quản lý tài nguyên rừng.

Theo lộ trình, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, các đơn vị tư vấn sẽ làm việc trực tiếp tại 21 xã, phường, đặc khu có rừng, với tổng diện tích tiến hành điều tra là hơn 33.642ha rừng và đất lâm nghiệp.

Trong số đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Nông Lâm nghiệp T&H phụ trách rừng phòng hộ và khu bảo tồn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế nông lâm nghiệp Thuận Hòa đảm nhiệm địa bàn đặc khu Côn Đảo, còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đo đạc bản đồ và Dịch vụ cây xanh Thành Lợi phụ trách phần bản đồ và dữ liệu nền.

Các đơn vị sẽ tổ chức thu thập, xử lý dữ liệu bằng công nghệ hiện đại, kết hợp điều tra thực địa và phân tích nội nghiệp, đồng thời tăng cường sử dụng ảnh UAV và bản đồ số.

Dự kiến, sản phẩm cuối cùng gồm báo cáo tổng hợp, bản đồ GIS tỷ lệ 1/10.000, bộ số liệu diện tích và trữ lượng rừng sẽ được hoàn thiện, thẩm định và bàn giao vào cuối tháng 12/2025.

Kết quả này sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu lâm nghiệp, phục vụ quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại diện Liên danh tư vấn khẳng định sẽ huy động tối đa nhân lực, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng dữ liệu, góp phần xây dựng nền tảng khoa học cho sự phát triển lâm nghiệp bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thiết lập tiêu chuẩn tín chỉ carbon rừng: Cấp thiết “mở đường” cho tư nhân Theo giới chuyên gia, việc ban hành Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, trong bối cảnh quốc tế ngày càng yêu cầu minh bạch về giảm phát thải là rất cần thiết.