Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 162 điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương đến làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, chiều 26/6, khoảng 90.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Cán bộ coi thi ở các phòng thi phổ biến quy chế thi, lịch thi để thí sinh nắm rõ, đồng thời hỗ trợ thí sinh rà soát thông tin để kịp thời đính chính nếu có sai sót.

Đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm vào ngành Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2-Thành phố Hồ Chí Minh, em Tường Vi, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa mong muốn sẽ được từ 24 điểm trở lên để trúng tuyển chính thức cũng như để xét tuyển thêm các nguyện vọng khác.

Tường Vi cho biết: "Mặc dù em đã ôn tập khá kỹ lưỡng nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp. Em sẽ nỗ lực làm bài thật tốt để đạt được kết quả như mong muốn."

Đã có suất vào một trường đại học, nhưng em Thiên Trang, học sinh Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương dự thi với hy vọng đạt điểm cao để trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông vào trường mơ ước là Trường Đại học Khoa học Sức khỏe-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, Thiên Trang cảm thấy khá lo lắng và căng thẳng với kỳ thi này.

Trong khi đó, Đăng Khoa, học sinh Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương dự thi với tinh thần thoải mái. Đăng Khoa cho biết: "Những ngày gần thi, em không quá áp lực phải dồn nhiều thời gian cho việc ôn thi. Theo em, thời điểm này cần giữ tâm lý thoải mái, đảm bảo tốt nhất cả về sức khỏe, tinh thần."

Trước đó, trong suốt năm học, Đăng Khoa đã tập trung học tập, ôn luyện để nắm vững kiến thức. Trước kỳ thi, ngoài việc củng cố kiến thức cho học sinh, thầy cô ở trường của Đăng Khoa cũng dặn dò rất kỹ về quy chế thi như: thí sinh phải mang đầy đủ giấy tờ dự thi; chỉ nên mang vật dụng cần thiết đến điểm thi, tránh mang nhiều đồ sẽ mất thêm thời gian gửi.

Đặc biệt, thí sinh không đem những vật dụng cấm mang vào phòng thi (điện thoại, tài liệu…) vì dù không lấy ra xem cũng bị coi là vi phạm quy chế thi.

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 90.062 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 5.785 thí sinh tự do. Do là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nên lượng thí sinh tự do dự tăng khá nhiều so với các năm trước.

Thành phố Hồ Chí Minh có 13.076 thí sinh được miễn thi bài Ngoại ngữ và 87 thí sinh được miễn tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Kỳ thi năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 162 điểm thi, trong đó 87 điểm thi có thí sinh tự do. Các điểm thi được bố trí trải khắp các quận, huyện và được phân bổ dựa trên số thí sinh tại các địa bàn.

Thành phố huy động 11.796 cán bộ coi thi, gần 3.300 cán bộ, nhân viên làm công tác thi, phục vụ điểm thi.

Là một trong những địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước, trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tất cả các khâu từ chuẩn bị đến tổ chức kỳ thi đều có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng, sở, ngành trên địa bàn.

Khâu vận chuyển đề thi, bài thi sẽ được các lực lượng chức năng thực hiện hằng ngày vào đầu và cuối ngày, không lưu bài thi, đề thi ở điểm thi qua đêm.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tính đến các phương án xử lý tình huống bất thường, các sở, ban, ngành xây dựng phương án chuẩn bị, dự phòng, đảm bảo xử lý kịp thời, nhanh chóng những tình huống thời tiết bất thường, an toàn thông tin mạng, các vấn đề liên quan đến đề thi, coi thi, chấm thi...

Rút kinh nghiệm từ các kỳ thi trước vẫn còn sai sót, vi phạm đáng tiếc do chưa nắm rõ quy định như vô ý mang điện thoại vào phòng thi dẫn đến bị đình chỉ thi hoặc đi muộn giờ… năm nay, ngành giáo dục đẩy mạnh truyền thông về quy chế thi. Các thông tin về lịch thi, quy chế thi… được truyền tải qua nhiều kênh thông tin tới thí sinh, người làm công tác coi thi và cả phụ huynh để thực hiện đúng và đồng hành.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Trước ngày thi, cùng lời chúc các em học sinh đạt được kết quả như mong muốn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục nhắc nhở thí sinh phải ghi nhớ các quy định của kỳ thi. Trường hợp thí sinh quên giấy tờ, quên thẻ dự thi các em có thể vào trình bày với Trưởng điểm thi để được giải quyết. Việc chạy về lấy giờ tờ sẽ gây căng thẳng, áp lực không đáng có khiến các em không thể làm tốt bài thi.

Các em không được phép mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Ngày 27/6, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sẽ chính thức bắt đầu với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thí sinh tiếp tục thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Ngày 28/6, thí sinh làm bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội vào buổi sáng trong tổng thời gian 150 phút; buổi thi thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút./.

