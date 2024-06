Thành phố Hồ Chí Minh: Trường “hot” hút thí sinh đăng ký dự khảo sát vào lớp 6

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 3/6, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, công bố số lượng thí sinh đăng ký dự khảo sát để vào lớp 6 ở ba trường trên địa bàn.

Cụ thể, Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản 1 nhận được 1.025 hồ sơ đăng ký, trong khi chỉ có 315 chỉ tiêu (tỷ lệ là 1/3,25). Trường Trung học Cơ sở Hoa Lư có 1.116 hồ sơ đăng ký, trong khi đó chỉ tiêu là 385 (tỷ lệ 1/2,9). Trường Trung học Cơ sở Bình Thọ tuyển 280 học sinh và nhận được 696 lượt đăng ký (tỷ lệ 1/2,5).

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, cho biết nếu có thay đổi nguyện vọng, trong hai ngày 3-4/6, phụ huynh có thể đến trường đăng ký dự khảo sát ban đầu rút hồ sơ để đăng ký vào 1 trong 2 trường còn lại.

Kỳ khảo sát vào 3 trường trên được thành Thủ Đức tổ chức vào ngày 15/6 tới. Thí sinh dự thi là học sinh cư trú hoặc hoàn thành chương trình tiểu học ở các trường trên địa bàn, đạt 9 điểm trở lên môn Tiếng Việt, Toán lớp 5.

Đề của kỳ khảo sát này do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức xây dựng, gồm hai phần. Cụ thể: Phần trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi tiếng Anh về Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và thường thức đời sống, với thời gian làm bài là 30 phút. Phần tự luận có thời gian làm bài 60 phút, kiểm tra năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết bằng tiếng Anh); Toán học và tư duy logic; đọc hiểu và làm văn.

Đây là 3 Trường Trung học Cơ sở theo mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế. Cùng với sỹ số lớp không quá 35 học sinh, các trường này còn tăng cường các hoạt động rèn kỹ năng sống, dạy ngoại ngữ, tin học…

Với chất lượng giáo dục cũng như cơ sở vật chất tốt, hằng năm các trường này luôn nhận được lượng hồ sơ đăng ký cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Năm trước, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 2 trường được tổ chức khảo sát để tuyển lớp 6 là Trung học Phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa (tỷ lệ chọi 1/9) và Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản 1 (tỷ lệ chọi 1/2,7). Năm nay, Thành phố cho phép mở rộng áp dụng phương thức khảo sát với những trường có số học sinh đăng ký vượt khả năng tiếp nhận (nếu có nhu cầu).

Hiện, có 6 trường được duyệt phương án khảo sát để tuyển sinh. Ngoài 3 trường ở thành phố Thủ Đức còn có: Trường Trung học Cơ sở-Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa (được tách ra từ Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1); Trung học Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) và Trung học Cơ sở Nguyễn An Khương (Hóc Môn). Trong đó, kỳ thi của Trường Trung học Cơ sở-Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố ra đề thi. Các trường còn lại, đề thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo địa phương xây dựng.

Ngoài 6 trường thực hiện khảo sát, các trường Trung học Cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển dựa vào nơi cư trú thực tế với nguyên tắc được bố trí học trường gần nhà nhất./.

Đề xuất tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa UBND TP Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời kiến nghị, đề xuất thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 trong năm học 2024-2025 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa theo hình thức khảo sát.