Thi tốt nghiệp THPT 2024: Vận chuyển đề thi ra Côn Đảo bằng máy bay

Cảng Hàng không Côn Đảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Lê Văn Tuyền, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng 25/6, đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 đã được vận chuyển bằng máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Côn Đảo (mọi năm, đề thi được vận chuyển bằng trực thăng bay thẳng từ thành phố Vũng Tàu ra huyện đảo).

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 tại huyện đảo Phú Quốc diễn ra từ ngày 26-29/6. Ngay sau khi Kỳ thi kết thúc, bài thi cũng được vận chuyển bằng máy bay vào đất liền để chấm thi. Toàn bộ đề, bài thi đều được giám sát, bảo mật nghiêm ngặt bởi lực lượng Công an đi cùng từ đất liền ra đảo.

Đoàn coi thi với 26 thành viên đã đến huyện Côn Đảo gồm: Cán bộ coi thi, lực lượng Công an, y tế, phục vụ…

Điểm thi ở huyện được đặt tại Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu với 5 phòng thi và 94 thí sinh tham dự.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 24 điểm thi chính và 8 điểm thi dự phòng với 12.672 thí sinh. Các điểm thi đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng các điều kiện thiết yếu bảo đảm công tác tổ chức coi thi.

Khu vực sao in đề thi thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập. Người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Tất cả các cuộc gọi trong khu vực in sao đề thi phải ghi âm, bật loa ngoài công khai, ghi nhật ký có chữ ký người trực tiếp liên lạc; có sự chứng kiến, xác nhận của Công an, người làm nhiệm vụ giám sát tại khu vực này.

Các điểm thi bố trí phòng, nơi chứa vật dụng của thí sinh đảm bảo khoảng cách tối thiểu 25m, khu vực bảo quản đề thi, bài thi theo quy định tại quy chế thi.

Hệ thống thông tin liên lạc gồm: điện thoại Hội đồng, máy tính phục vụ báo cáo nhanh… được thực hiện theo quy chế; thiết bị phòng cháy, chữa cháy, nguồn điện dự phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng./.

