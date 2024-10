Thời tiết đêm 18/10: Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông

Chiều tối và đêm 18/10, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm

Mưa to gây ngập sâu. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/10, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; lượng mưa tính từ 7 đến 15 giờ ngày 18/10 có nơi trên 30mm như Lộc Lâm (Lâm Đồng) 50mm, Bàu Lâm (Bà Rịa-Vũng Tàu) 79,2mm, Thống Nhất (Đồng Nai) 40,8mm, Điền Hải (Bạc Liêu) 35,6mm, Bến Lức (Long An) 31,8mm…

Dự báo, chiều tối và đêm 18/10, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (lớn hơn 80mm trong 6 tiếng); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện từ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1. Cũng theo các chuyên gia khí tượng, mực nước ven biển phía Đông của Nam Bộ đã đang có xu hướng tăng theo triều cường. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 415cm lúc 1 giờ 45 phút ngày 18/10.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau ở mức từ 415-420cm. Trên biển, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Dự báo, đêm 18 ngày 19/10, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19/10, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Sót hỗ trợ ngư dân sắp xếp, neo đậu tàu thuyền. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; từ chiều 19/10 có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối), riêng tối 18/10 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, riêng tối nay có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

