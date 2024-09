Thời tiết đêm 8/9: Hầu hết cả nước có mưa dông, kèm lốc sét, gió giật mạnh

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, từ đêm 8/9 đến ngày 9/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to.

Lực lượng chức năng thực hiện cắt tỉa cây xanh bị gãy đổ sau bão. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, từ đêm 8/9 đến ngày 9/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đề phòng gió giật mạnh, ngập úng, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra như cây đổ, cành cây rơi vào trạm điện, dây điện đứt, cột điện đổ, nước tràn vào trạm điện... gây cháy, nổ, rò điện; cắt ngay nguồn điện của gia đình khi có nguy cơ ngập nước do úng, lụt; không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền nhà ẩm ướt.

Thời tiết các khu vực đêm 8/9 và ngày 9/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, khu vực đồng bằng có nơi trên 31 độ C.

Mưa lớn khiến tuyến đường ở thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị ngập nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C./.

