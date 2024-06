Thời tiết trong dịp thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 có gì đáng lưu ý?

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong dịp thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sắp tới (diễn ra từ ngày 8-9/6), tại khu vực Bắc Bộ có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến nắng nóng, có nơi nắng nóng cục bộ.

Thông tin chi tiết từ nay đến ngày 14/6, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 7/6, các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Mưa dông tại Bắc Bộ sẽ tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm.

Trong đó tại khu vực thành phố Hà Nội, ngày 7/6 có lúc có mưa rào và dông, đêm có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-33 độ C.

Hai ngày diễn ra thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Hà Nội có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong đó, thời gian mưa trong ngày 8/6 tập trung vào sáng và đêm), nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-31 độ C; nhiệt độ cao nhất trong ngày 9/6 dao động từ 28-31 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong những ngày tới sẽ có nắng nóng cục bộ. Riêng khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo từ ngày 8/6 phổ biến ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

“Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh,” đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.

Trước đó, trong đêm 4/6 và ngày 5/6, ở Bắc Bộ đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Ghi nhận ở một số khu vực tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai có mưa trên 200mm; các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang mưa trên 100mm.

Tại khu vực Hà Nội từ đêm 4/6 và sáng 5/6 cũng xuất hiện mưa rất to. Một số điểm như Quan Hoa (quận Cầu Giấy) mưa trên 100mm.

Theo chuyên gia Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), nguyên nhân gây ra mưa lớn trên do ảnh hưởng của dãy áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, bị nén yếu bởi khối không khí lạnh từ phía Bắc. Trong mưa đã kèm theo rất nhiều dông, lốc sét.

“Những ngày tới, mưa lớn không còn tập trung nhiều, giảm dần nhưng vẫn còn mưa rào và dông đến hết ngày 9/6,” chuyên gia Vũ Anh Tuấn nhận định.