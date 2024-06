Hà Nội chủ động phòng ngừa gian lận trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Tại Hội nghị hướng dẫn coi thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hôm nay, 4/6, Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an thành phố Hà Nội) đã thông tin một số phương pháp phát hiện hoạt động sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện hành vi gian lận thi cử. Thượng tá Hà Thị Hằng cho hay việc quan sát, nhận biết thái độ, hành vi bất thường của thí sinh cần được các cán bộ coi thi chú trọng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn gian lận...

Bà Hằng cũng lưu các hành vi sử dụng thiết bị kỹ thuật và công nghệ để gian lận trong thi cử không chỉ diễn ra với thí sinh mà còn diễn ra với cả giáo viên và phụ huynh.

Bên cạnh việc phòng ngừa gian lận thông qua các thiết bị công nghệ cao, tại hội nghị, Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an thành phố Hà Nội) cho rằng có thể có tình trạng thí sinh nhờ người thi hộ, thi kèm, đánh dấu bài thi do đây là kỳ thi có tính cạnh cao. Theo đó, ông Hải đề nghị các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi cần nâng cao ý thức cảnh giác để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc nếu có.

Thi tuyển sinh vào lớp 10: Hà Nội lên phương án phòng trường hợp đề in mờ mực Rút kinh nghiệm từ sự cố đề thi môn Toán bị in mờ mực dẫn đến thí sinh hiểu nhầm đề như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023, năm nay, Hà Nội sẽ đưa thêm đề thi chính đến các điểm thi.

Cũng theo ông Hải, Công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả các đơn vị, công an các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo công nhiệm vụ cụ thể tới các bộ phận, cử cán bộ, chiến sỹ tham gia tại các điểm thi nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi.

Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông của Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 8 và 9/6 tới với sự đăng ký tham gia của hơn 117.000 thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi chính thức, hơn 400 phòng thi dự phòng; huy động gần 15.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 19 đoàn kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị thi của 100% các điểm thi. Kết quả kiểm tra cho thấy về cơ bản, các điểm thi đều chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi. Ban chỉ đạo thi quận, huyện, thị xã đã sẵn sàng về nhân lực theo quy định với quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, minh bạch, thực chất./.