Thi tuyển sinh vào lớp 10: Hà Nội lên phương án phòng trường hợp đề in mờ mực

Lỗi in mực mờ khiến thí sinh hiểu nhầm trên đề thi môn Toán trong Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2023 của Hà Nội. (Ảnh: PHCC)

Mỗi điểm thi trong Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025, bên cạnh các phong bì đựng đề thi như mọi năm sẽ có thêm bì đựng đề thi bản chính. Với môn Toán, Ngữ văn và các môn chuyên không phải trắc nghiệm, mỗi bì sẽ có 2 đề thi, còn với môn Ngoại ngữ (thi trắc nghiệm), bì đựng đủ 24 mã đề.

Đây là điểm mới đáng chú ý vừa được ông Nghiêm Văn Bình, Phó trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.

Cũng theo ông Bình, việc có thêm bản chính của đề thi nhằm đối chiếu trong trường hợp đề thi bị mờ, không rõ ràng, dẫn đến sai lệch trong nội dung đề thi như đã xảy ra tại Thủ đô trong Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Theo đó, ông Bình lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ toàn bộ đề thi ngay khi nhận được để kịp thời có hướng xử lý, đối chiếu với đề thi chính thức. Giám thị coi thi cũng cần nhắc nhở thí sinh vấn đề này.

Trước đó, năm 2023, sau khi kết thúc môn thi Toán Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp trung học phổ thông của Hà Nội, nhiều thí sinh bất ngờ phát hiện mình bị nhầm đề do lỗi đề thi in mờ. Cụ thể, ở câu hỏi số 1 của bài số 3, dấu gạch ngang phân số bị in mờ mất một phần mực, khiến thí sinh hiểu đây là dấu “-“ phía trước. Do hiểu nhầm đề nên kết quả bài làm của thí sinh khác với đáp án của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Các phụ huynh, thí sinh đã làm đơn kiến nghị đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét vấn đề trên do đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao, quyết định việc đỗ, trượt của thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sau đó đã quyết định công nhận cả hai đáp án cho câu hỏi có đề thi bị lỗi in mờ mực./.